Bản tin Hình sự: Tin mới vụ chồng đánh vợ đến bất tỉnh rồi thản nhiên bấm điện thoại

TPO - TIN NÓNG ngày 23/4: Đại gia 'điếu cày' Lê Thanh Thản bị truy tố sau 3 năm điều tra; Kinh hãi phát hiện người đàn ông tử vong trong vườn na; Tin mới vụ chồng đánh vợ đến bất tỉnh rồi thản nhiên bấm điện thoại...

Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã tiếp nhận, thụ lý điều tra vụ N.T đánh đập vợ là chị B.P (33 tuổi), khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Trước đó, mạng xã hội dậy sóng về hai đoạn video cho thấy T đánh tới tấp vợ của mình trước mặt con gái trong phòng ngủ. Khi chị P bỏ chạy xuống tầng trệt thì tiếp tục bị chồng đấm, đá liên tục. Chị P liên tục gào thét, nhưng người chồng không dừng tay. Thậm chí, khi thấy vợ nằm bất tỉnh, T còn bình thản đứng bấm điện thoại. Theo kết quả, chị P bị gãy kín xương trụ tay trái, tổn thương nặng tay phải cùng nhiều vết thương khác.

Liên quan đến vụ xe bán tải nghi chở hàng cấm tông chết 3 người, trong đó có 1 Cảnh sát Giao thông. Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án "Giết người". Ngoài ra, Công an tỉnh này cũng đang thực hiện các báo cáo và thủ tục để đề xuất cấp trên có các chế độ chính sách đối với thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đức Hòa) đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Bước đầu, làm việc với cơ quan điều tra, tài xế điều khiển ô tô khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy.

Sau hơn 3 năm bị khởi tố điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) ra trước Tòa án nhân dân cùng cấp để xét xử về tội "Lừa dối khách hàng", nhằm làm rõ, xử lý các dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư Bemes, tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Khi lên khu rừng núi đá vôi để chăm sóc cây, người dân thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn phát hiện thi thể anh Lý Văn T (SN 1982) ở hốc đá vườn cây ăn quả. Cách đó vài chục mét, dưới chân núi là một chiếc xe máy để ở ven đường. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một kim tiêm đã qua sử dụng và nghi nạn nhân bị sốc ma túy.

Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đang phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông nhảy từ lầu 6 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh này xuống đất rồi tử vong. Trước đó, người dân phát hiện người đàn ông có dấu hiệu bất thường nên báo cho cơ quan chức năng. Công an sau đó đã làm việc với người đàn ông nhưng người này không trình bày rõ ràng về nhân thân, lai lịch và có dấu hiệu tâm thần nên công an đã đưa người đàn ông đến bệnh viện điều trị.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy tại TP Biên Hòa khiến 3 người trong một gia đình bị bỏng nặng. Trước đó, ông Nguyễn Văn Ánh (48 tuổi, quê Thái Bình) và vợ là Bùi Thị Nở (43 tuổi) cùng con trai là Nguyễn Văn Hiền (10 tuổi) đang ngủ trong phòng trọ thì bất ngờ bị một đối tượng đổ xăng vào phòng và châm lửa đốt. Vụ hỏa hoạn đã làm vợ chồng ông Ánh và con trai bị bỏng nặng.