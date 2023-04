Bản tin Hình sự: Nguyên nhân nữ công nhân bị người tình sát hại dã man

TPO - TIN NÓNG ngày 22/4: Khởi tố kẻ đốt cửa hàng tạp hóa, đánh công an bị thương; Nguyên nhân nữ công nhân bị người tình sát hại dã man; Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 bất ngờ sinh con...

Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang điều tra làm rõ thủ phạm xâm hại tình dục khiến bé gái 14 tuổi (học sinh lớp 8) mang thai, dẫn đến sinh con. Trước đó, bé gái nhập viện và sinh một bé trai, nặng 3,3 kg. Về phía nhà trường, nơi nữ sinh đang học cũng rất bất ngờ với sự việc nêu trên. Trước đó nhà trường phát hiện nữ sinh có dấu hiệu không bình thường. Nhà trường nhiều lần mời đến tư vấn nhưng gia đình và nữ sinh đều cho rằng em này chỉ “mập” lên và khẳng định không có dấu hiệu bất thường.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Lê Văn Thảo (SN 1975, Hưng Yên) để điều tra về tội giết người. Trước đó, do mâu thuẫn nên Thảo dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị N.T.H (SN 1990) tử vong tại chỗ ở cổng Công ty TNHH Seojin thuộc Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn. Được biết, nạn nhân và Thảo có mối quan hệ tình cảm dù cả hai đều đã có gia đình.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khởi tố Hoàng Minh Hải (39 tuổi, TPHCM) để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”, “Cố ý gây thương tích” và “Huỷ hoại tài sản”. Trước đó, Hải cầm dao đe dọa, đánh người dân, khi bị công an khống chế, Hải đã tấn công một cán bộ công an gây thương tích rồi bỏ chạy ra phía ngoài đường. Sau đó, lực lượng chức năng địa phương đã tổ chức truy đuổi, Hải chạy vào cửa hàng tạp hoá ở khu phố 8, phường Phú Hoà để trốn và leo lên gác cố thủ.

Công an tỉnh Ninh Thuận đã khởi tố, bắt tạm giam Đinh Nguyễn Hoài Ân (SN 1973, kế toán trưởng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Thuận) về hành vi tham ô tài sản. Theo điều tra, ông Ân lợi dụng nhiệm vụ và vị trí công việc được giao để chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng tiền thu học phí của Trung tâm để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Hùng - Phó Giám đốc và Phan Thanh Huy - Đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 38-02D để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định xét xử ông Nguyễn Ngọc Hai, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí". Theo cáo trạng, ông Hai bị cáo buộc, biết rõ quy định pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng vẫn ban hành chủ trương giao 3 lô đất với giá từ năm 2013 gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 45 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc CSGT và hai người dân bị xe đâm tử vong, Công an tỉnh Long An đã tạm giữ hai đối tượng ngồi trên ô tô gây tai nạn. Trước đó, khi phát hiện ô tô lưu thông với tốc độ nhanh, CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng người điều khiển ô tô không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Sau đó, ô tô tiếp tục tông vào một số phương tiện giao thông lưu thông trên đường rồi lật nghiêng. Hậu quả, thiếu tá Nguyễn Thanh Hào và hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (SN 1994), Phan Thị Kim Thanh (SN 1973) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.