Bản tin Hình sự: Đang ngủ thì bị em ruột chém chết

TPO - TIN NÓNG ngày 21/4: Bắt đối tượng siết cổ tài xế, cướp xe ô tô trong đêm ở Hà Nam; Phát hiện thi thể người đàn ông dưới lùm cây sát bờ sông, xe máy dựng trên cầu; Đang ngủ thì bị em ruột chém chết...

Ông Hà Văn Nang (SN 1965) và vợ là bà Hà Thị Viễn (SN 1966) cùng cháu ngoại đang ngủ tại nhà thì bất ngờ bị ông Hà Văn Nếp (SN 1972, em ruột ông Nang – trú cùng thôn) mở cửa vào nhà chém nhiều nhát. Hậu quả, ông Nang tử vong tại chỗ, bà Viễn bị thương nặng. Sau khi về nhà riêng, ông Nếp tự tử bằng sung điện 220v tại nhà tắm. Công an xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) mức án 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Mức án này dưới khung đề nghị 4 - 5 năm tù của Viện kiểm sát.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bổ sung tội danh "Tham ô tài sản" đối với Đinh Lê Lê Na (33 tuổi), nhân viên kinh doanh của Cty Việt Á phụ trách khu vực Tây Nguyên và Trần Thị Nguyên Hằng (43 tuổi), nhân viên khoa Xét nghiệm Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk.

Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) đã bắt giữ đối tượng cướp xe ô tô trong đêm ở TP Phủ Lý khi đối tượng lái xe bỏ trốn về tỉnh Nam Định. Theo điều tra, khoảng 23h45 ngày 20/4, nam tài xế đang điều khiển ô tô thì bị một đối tượng siết cổ nhưng anh may mắn thoát được ra ngoài, rồi bị cướp xe.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1984) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trước đó, rạng sáng 17/4, Công an phường Tràng Tiền phát hiện ô tô do Thắng điều khiển tốc độ cao, rú ga, drift nhiều vòng quanh bùng binh tại trước Nhà hát Lớn, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn cho người tham gia giao thông. Khi tổ công tác yêu cầu Thắng xuống xe thì đối tượng không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy.

Ngày 21/4, lãnh đạo UBND xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, sáng cùng ngày, người dân lưu thông trên cầu Rạng (bắc qua sông Lam), thấy một xe máy dựng trên đường lên cầu nhưng không thấy chủ xe đâu. Sau khi tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh D.L.C (33 tuổi) trong tư thế nằm sấp trong lùm cây dưới chân cầu.