Bản tin Hình sự: Chém em trai vì không phụ nấu đồ ăn sáng

TPO - TIN NÓNG ngày 18/4: Hàng trăm cảnh sát đột kích đường dây đánh bạc trăm tỷ; Người cha bị nghịch tử đánh đập đã tử vong; Kế hoạch sát hại người phụ nữ của kẻ nghiện game; Chém vào đầu em trai vì không phụ nấu đồ ăn sáng...

TAND tỉnh Thanh Hoá đã tuyên phạt Lê Khả Phiêu (20 tuổi) 8 năm 6 tháng tù về tội Giết người. Theo cáo trạng, do bố mẹ ly hôn, Phiêu sống cùng mẹ còn em ruột là Lê Minh Nhật (16 tuổi) ở với bố. Sáng 5/7/2022, Phiêu đến nhà bố đẻ và nấu đồ ăn sáng cho mọi người. Phiêu gọi em xuống phụ giúp không được nên tát vào mặt. Phiêu lần thứ hai đánh em khi mang đồ lên phòng khách, nhưng Nhật không ăn. Bị đánh đau, Nhật chạy xuống bếp lấy một con dao chém trúng tay anh. Hai anh em sau đó ẩu đả và được bố can ngăn. Khi ông Phú chuẩn bị chở Nhật đi trạm y tế xử lý vết thương thì Phiêu bất ngờ vào bếp lấy một con dao bài xông đến chém hai nhát vào đầu em, gây tổn hại 49% sức khoẻ.

Tại phiên xét xử sáng 18/4, khi nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Tuấn (cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội) mức án 4 – 5 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến vụ thông đồng với doanh nghiệp dàn xếp đấu thầu gây thiệt hại 53,6 tỷ đồng.

Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, bắt giữ 16 đối tượng. Được biết, đối tượng cầm đầu đường dây hình thành hệ thống chân rết ở nhiều địa bàn tại thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu và ở các tỉnh phía Bắc. Công an cũng xác định, từ cuối năm 2022 đến nay, số tiền mà các đối tượng đánh bạc lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc Phan Văn Hoàn (SN 1993, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đi nhậu về thì bị bố đẻ là ông Phan Văn D rầy la nên ném can nhựa vào đầu ông D gây chảy máu và lao vào tấn công bố. Sau vụ việc, ông D được chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nên ông D được bệnh viện trả về và đã tử vong.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt giữ Bùi Thị Vân (SN 1996) để điều tra về hành vi buôn bán thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý nam giới giả. Vân khai nhận do nắm được nhu cầu của những nam giới yếu sinh lý ngại đến các cửa hàng thuốc để mua, giao dịch, Vân đã tìm các nguồn hàng trên mạng xã hội và mua của tài khoản Zalo“C. Phương. Sỉ Sli”. Mặc dù biết đây là hàng giả, nhưng vì lợi nhuận quá lớn nên Vân mua bán kiếm lời, nếu bán trót lọt sẽ thu lời bất chính khoảng 300 triệu đồng.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) đang tạm giữ Trương Việt Hùng (SN 1988, Hà Nam) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Hùng khai, do nợ nần và nghiện game, nhiều lần bị chị Q (SN 1984) từ chối cho vay tiền và góp ý nên đối tượng nảy sinh mâu thuẫn, thù hằn. Sau đó, Hùng đến chung cư nơi chị Q ở và đi theo xuống hầm để xe. Khi nạn nhân đi đến gần ô tô, Hùng ở phía sau dùng tay bịt miệng, siết cổ chị Q dẫn đến tử vong, sau đó đưa nạn nhân lên ghế sau ô tô chở đến hầm chung cư ở phường Ngọc Lâm. Khi bỏ đi, đối tượng còn lấy đi điện thoại ném xuống sông Hồng, còn tiền thì nạp vào tài khoản game.

Công an TPHCM vừa bắt giữ Tô Trọng Hoàng Phương (42 tuổi) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Trước đó, khi thấy bà T.T.L (77 tuổi) đang đứng trước nhà để dọn dẹp cây cảnh, Phương đi xe máy bất ngờ áp sát từ phía sau, giật phăng sợi dây chuyền trên cổ khiến bà L ngã xuống đường, bị thương. Người thân của bà L cho biết, sợi dây chuyền không phải vàng thật và do người cháu mua từ nước ngoài về tặng.