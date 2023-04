Bản tin Hình sự: Người bố dâm ô con gái được miễn hình phạt

TPO - TIN NÓNG ngày 15/4: Đổ xăng đốt nhà con nợ, chủ nợ lĩnh án 20 năm tù; Dấu hiệu bất thường vụ bị phạt tù vì dắt trâu thuê qua biên giới; Người bố dâm ô con gái được miễn hình phạt...

Tòa án Quân sự Khu vực Quân chủng Hải quân đã xét xử sơ thẩm tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Thành (36 tuổi, thượng úy QNCN, Nhân viên kỹ thuật, Xưởng khí tài điện tử, Nhà máy X52, Cục kỹ thuật hải quân) phạm tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” nhưng được miễn hình phạt. Theo cáo trạng, Thành và vợ ly hôn, sau đó Thành cùng con gái là cháu TNPTh (thời điểm xảy ra vụ án 7 tuổi) sống tại phòng trọ ở Khánh Hòa. Sau đó, cháu Th kể cho mẹ biết sau khi uống rượu, bố nhiều lần ôm, hôn và dùng tay tiếp xúc bộ phận sinh dục. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, là quân nhân có chuyên môn tốt, quá trình công tác có nhiều thành tích, có thời gian công tác tại quần đảo Trường Sa và được tặng thưởng huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba...HĐXX áp dụng Điều 59 HLHS miễn hình phạt đối với bị cáo Thành như đã nêu trên.

Tại họp báo định kỳ thành phố Cần Thơ quý I/2023, đại tá Hồ Trung Lập, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, qua công tác thanh tra, Công an thành phố đã chủ động phát hiện cán bộ trại tạm giam có dấu hiệu sai phạm. Cụ thể, hai cán bộ này vi phạm về quy định trong giam giữ, lạm quyền trong thi hành công vụ… Sau đó, Công an thành phố đã chủ động bàn bạc trao đổi với Viện KSND thành phố để điều tra, làm rõ và xử lý.

TAND TP Đà Nẵng vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Nông (47 tuổi) 20 năm tù về tội “giết người” và “hủy hoại tài sản”. Theo cáo trạng, Nông quá tức giận trước việc con nợ là ông Nam chây ỳ trả tiền, cộng với việc mỗi lần bị cáo đến đòi nợ đều bị vợ ông Nam chửi bới, xúc phạm. Do đó, Nông lấy can nhựa chứa xăng đã chuẩn bị từ trước, sử dụng ống nhựa tự chế, đổ khoảng 7 lít xăng vào nhà ông Nam rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, Nông lấy xe chạy về nhà.

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô và 17 xe máy tại khu vực đèn đỏ đường Võ Chí Công (Tây Hồ, Hà Nội), Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã bắt giữ 16 đối tượng, trong đó có Đặng Quốc Tuấn (SN 2001, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó, Tuấn cầm đầu nhóm khoảng 20 thanh niên đi trên 10 xe máy chạy với tốc độ cao, mang theo hung khí như kiếm, phóng lợn, tuýp sắt, đinh ba, vỏ chai bia đi tìm nhóm “đối thủ” để gây chiến vì đã ném vật cứng vào người mình trước đó.

Liên quan vụ việc bà Đinh Thị Niềm (Cao Bằng) “Bị phạt tù vì dắt trâu thuê qua biên giới” (Báo Tiền Phong ngày 8/3/2023), ngày 12 và 13/4, TAND tỉnh Cao Bằng tiếp tục mở phiên xét xử phúc thẩm. Sau gần hai ngày xét xử, tòa tiếp tục huỷ án, yêu cầu điều tra lại vì những vi phạm nghiêm trọng trong định giá tài sản.