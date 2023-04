Bản tin Hình sự: Chân dung thầy giáo hiếp dâm hàng loạt nam học sinh

TPO - TIN NÓNG ngày 14/4: Giả mạo trung tá công an lừa đảo nhiều phụ nữ; Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nghi án con gái sát hại 'mẹ kế' ở Bình Dương; Giám đốc nhân sự dùng 'clip nhạy cảm' cưỡng đoạt tài sản nhân viên người nước ngoài; Chân dung thầy giáo hiếp dâm hàng loạt nam học sinh...

Công an Đồng Tháp đã đề nghị truy tố Lê Văn H (SN 1974, giáo viên tại một trường Tiểu học trên địa bàn xã Hòa Bình, huyện Tam Nông) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, từ năm 2020 đến năm 2022, H đã lợi dụng việc được phân công chủ nhiệm liên tục các lớp 3, 4, 5, trong quá trình dạy học đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục nhiều lần đối với 5 em học sinh nam tại trường.

Công an TP Châu Đốc ( An Giang) đang tạm Đinh Thành Hiếu (SN 1983) về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”. Theo điều tra, để có tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc, Hiếu chụp ảnh đang mặc quân phục CAND rồi tìm kiếm những người phụ nữ có điều kiện kinh tế gửi lời mời kết bạn qua Zalo. Sau đó, Hiếu giới thiệu đang công tác ở Bộ Công an để mượn tiền của họ. Với thủ đoạn trên, Hiếu đã chiếm đoạt trên 126 triệu đồng của nhiều phụ nữ ở nhiều địa phương khác nhau.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đã khởi tố 2 anh em ruột là Nguyễn Thanh Lâm (37 tuổi) và Nguyễn Thái Dương (33 tuổi) để điều tra về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo điều tra, 2 đối tượng đã mua các tài liệu giả (như bằng tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở Y tế...) để nộp hồ sơ đề nghị và đã được Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Sau đó, đối tượng sử dụng các chứng chỉ hành nghề này để mở phòng khám nha khoa trên địa bàn.

Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã phong tỏa khu vực đường N2-D12 (phường Phú Tân), để điều tra nghi án con gái sát hại 'mẹ kế'. Trước đó, người dân thông tin về việc một người phụ nữ bị con gái của chồng sát hại. Căn nhà nơi xảy ra vụ việc nằm sau lưng bưu điện Phú Tân. Lãnh đạo UBND phường Phú Tân cho biết, cả hai là người ở địa phương khác đang tạm trú trên địa bàn phường này.

Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Nguyễn Quốc Phương (40 tuổi, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo điều tra, Phương là giám đốc nhân sự một Công ty CP đầu tư tại TP HCM, Phương biết việc một người nước ngoài có gửi đoạn video nhạy cảm cho một nữ nhân viên của công ty, sợ nữ nhân viên này khiếu nại có hành vi quấy rối tình dục. Do đó, Phương đã yêu cầu người này bồi thường một chiếc xe máy SH, nếu không sẽ báo cáo lên Ban Tổng giám đốc công ty trong khi thực tế nữ nhân viên này không có yêu cầu bồi thường. Người nước ngoài này sau đó đã chuyển số tiền 73,3 triệu đồng vào tài khoản do Phương cung cấp.

TAND tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt Lý Văn Hòa (SN 1992) mức án 17 năm tù về tội danh "Giết người". Theo cáo trạng, sau khi nhậu say và đi ngủ, Hòa thấy bố là ông H liên tục nói, chửi đổng mọi người trong nhà làm Hòa tỉnh giấc. Thấy vậy, Hòa bật dậy, dùng tay túm áo ông H. Khi ông này ngã ngửa ra nền nhà, Hòa liền cầm một khúc gỗ đập liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu bố đẻ của mình. Lát sau, thấy bố có biểu hiện ảnh hưởng đến tính mạng, Hòa đã đến Công an huyện Lộc Bình đầu thú.