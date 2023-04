Bản tin Hình sự: ‘Sốc’ với lời khai của kẻ biến thái

TPO - TIN NÓNG ngày 12/4: Điều tra lời khai 'quan hệ với công an để thuận lợi hoạt động sới bạc' của ông trùm; Tạm giữ thanh niên giao cấu với bé gái 14 tuổi; Bị hiếp dâm trong bụi chuối, người phụ nữ la hét thì nhận loạt vết chém vào đầu...

Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức thực nghiệm điều tra, tái dựng hiện trường vụ án Đặng Quang Hậu (SN 2000) khống chế, kéo bà S (SN 1968, trú cùng xóm) vào bụi chuối để hiếp dâm khi đi ăn cưới về. Khi nạn nhân chống cự, la hét, Hậu sợ bị phát hiện nên đã dùng điếu cày đánh và dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu nạn nhân. Hậu quả khiến bà S bị thương tích 51%.

Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ việc chị P tố cáo N. V. H (SN 1995) có hành vi giao cấu với bé H (SN 2009, cháu ruột của chị P) tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện. Công an huyện Yên Dũng đã tạm giữ đối với N. V. H về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi'.

Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Tạ Văn Phông (SN 1979) để điều tra về tội "Chống người thi hành công vụ". Trước đó, Phông bị mời đến trụ sở công an xã để làm việc vì hành hung người trong đám cưới. Khi lực lượng công an đến nhà Phông để mời đối tượng ra trụ sở làm việc, Phông không hợp tác mà còn đấm vào ngực đồng chí Nguyễn Văn Viên, Phó Trưởng Công an xã Lê Hồ rồi lái xe ô tô bỏ chạy.

Do nhu cầu sinh lý cao, từ đầu năm 2023 đến nay, T (SN 1981, Quảng Bình, không có tiền sử bệnh án về thần kinh, tâm thần), nhân viên gara ô tô trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm đã thủ dâm tại cổng trường Đại học Thương mại. Mới nhất, T dùng khẩu trang che kín biển số xe máy, đứng trước cổng trường để thủ dâm, và kéo vào tay một nữ sinh. Quá hoảng hốt, nữ sinh này đã bỏ chạy vào trong trường, còn đối tượng rời đi.

Cục Cảnh sát giao thông đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ, hỗ trợ tại các trung tâm đăng kiểm tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thay thế 50 người trong đợt 1. Được biết, trong đợt 1 có 50 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ công tác đăng kiểm tại 18 trung tâm đăng kiểm ở TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và đã hỗ trợ kiểm định cho gần 52.000 phương tiện.

TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Minh Thành (45 tuổi, TPHCM) cùng 45 đồng phạm về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Theo cáo trạng, Thành đã tạo mối quan hệ bằng tiền, quà cho một số cán bộ công an của nhiều đơn vị để được tạo điều kiện thuận lợi hoặc bỏ lơ không kiểm tra và báo cáo hoạt động sòng bạc của Thành.