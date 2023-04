Tạm giữ thanh niên giao cấu với bé gái 14 tuổi

TPO - Ngày 12/4, Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang điều tra, làm rõ một thanh niên có hành vi giáo cấu với bé gái sinh năm 2009.

Trước đó, Công an huyện Yên Dũng tiếp nhận tố giác của chị T. T. P ở huyện Yên Dũng về việc, cháu T. M. H (SN 2009, là cháu ruột của chị P) bị đối tượng N. V. H (SN 1995, ở huyện Hiệp Hòa) thực hiện hành vi quan hệ tình dục tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Yên Dũng.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an huyện Yên Dũng đã triển khai các biện pháp nhanh chóng kiểm tra, xác minh theo quy định. Công an huyện Yên Dũng đã xác minh làm rõ đối tượng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T. M. H là N. V. H. Đối tượng N. V. H đã tự nguyện đến Công an huyện Yên Dũng xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Công an huyện Yên Dũng đã ra quyết định tạm giữ đối với N. V. H về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi' để phục vụ công tác điều tra.