Bản tin Hình sự: Điều tra vụ 7 thiếu niên giao cấu nhiều lần với nữ sinh 15 tuổi

Công an huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) đã tiếp nhận tin tố giác về việc nhiều trẻ chưa thành niên có quan hệ tình dục với một nữ sinh 15 tuổi. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã phối hợp với VKSND cùng cấp tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ việc, trưng cầu giám định pháp y đối với nữ sinh. Đồng thời, mời tất cả những người có liên quan đến làm việc, lấy lời khai. Bước đầu, 7 thiếu niên có độ tuổi 13-17 tuổi thừa nhận hành vi giao cấu với nữ sinh nhưng có cho rằng là do nữ sinh này đồng tình. Hiện vụ việc đang được xác minh, làm rõ.

Xô xát tại quán karaoke, anh Nguyễn Ngọc Bình (ngụ TP Tân An, tỉnh Long An) bị thương và được đưa vào bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Sau đó, một nhóm đối tượng đã truy đuổi, xông vào bệnh viện để truy sát. Không tìm được anh Bình, nhóm này đập phá tài sản trong bệnh viện khiến 2 máy trợ thở bị rớt khớp nối màn hình và thân máy, một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh khác cũng bị hư hỏng. Liên quan đến vụ việc, Công an TP Tân An đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng, gồm: Huỳnh Bá Đức ( 19 tuổi), Đặng Quốc Khánh (18 tuổi), Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi), cùng ngụ TP Tân An và Lê Văn Thức (26 tuổi), ngụ huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã khởi tố Phan Thị Hằng Oanh về tội “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”. Oanh khai nhận, nắm bắt được nhu cầu có con của các gia đình hiếm muộn, người có vấn đề về sinh lý và xu hướng muốn làm bố đơn thân của giới trẻ, Oanh nảy sinh ý định kiếm lời từ dịch vụ mang thai hộ. Để thực hiện hành vi phạm tội, Oanh lập "Hội nhóm mang thai hộ - hiến trứng - hiến tặng tinh trùng" với mục đích tìm người mang thai hộ, người bán trứng và người có nhu cầu mang thai hộ để tổ chức mang thai hộ kiếm lời. (Xem chi tiết)

Không gọi được bạn gái về, Nguyễn Đình Hoàn Vũ (SN 1983, quê Đồng Nai) đốt tủ quần áo trong phòng ngủ của cô này để đe doạ song lửa đã bén ra đồ đạc và cháy cả căn phòng… Vụ việc khiến người dân sống tại chung cư ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội một phen tá hỏa. (Xem chi tiết)

Kết quả điều tra bước đầu đã dần sáng tỏ quy trình, công nghệ “điều chế” ma tuý thảo mộc, thuốc lá điện tử chứa chất ma túy của đường dây vừa bị Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Công an TP HCM triệt phá. Theo đó, đối với “Cỏ Mỹ”, “Tobaco”, các đối tượng pha chế các hoá chất rồi tẩm ướp vào thảo mộc, rồi dùng máy sấy để làm khô chứ không hề có "Tobaco", "Cỏ Mỹ" hay Cần Sa. Tương tự, đối với ống thuốc lá điện tử dạng Pod, các đối tượng mua hoá chất về dùng máy pha chế rồi bơm vào ống để bán ra thị trường kiếm lời. (Xem chi tiết)

Nguyễn Thị Nhung, 47 tuổi; Trần Văn Cẩn, 51 tuổi và Trần Trường Oanh, 33 tuổi vừa bị Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, Nhung làm nghề quản lý quán karaoke ở TP Tuyên Quang nhiều năm nay. Đầu tháng 7, Nhung chi 20 triệu đồng để mua ba nhân viên nữ 13-14 tuổi từ các quán karaoke khác về phục vụ không công. Đầu tháng 8, Oanh biết ba em gái không muốn làm việc cho Nhung nữa nên cùng với Cẩn, chủ quán karaoke DJ Club ở huyện Bình Xuyên, bàn mua lại. Ông Cẩn sau đó chi 74 triệu đồng để thanh toán cho Nhung và đón ba nhân viên về.

Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) vừa phát hiện và bắt giữ Lê Đoàn Quốc Hùng (SN 1994, ở thôn Long Hợp, xã Tân Long) về tội tàng trữ trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Hùng khai số ma túy trên được một đối tượng tại thành phố Đông Hà thuê vận chuyển từ biên giới về, khi chưa kịp vận chuyển về Đông Hà thì bị Công an bắt giữ. (Xem chi tiết)

Trong cuộc nhậu với người thân, Y Ya Cốp Hlong (33 tuổi) nghi vợ ngoại tình nên to tiếng. Thấy vợ bực tức bỏ đi, anh ta đi theo ra ngoài sân để chửi thì bị anh vợ cầm khúc gỗ dài 50 cm đánh sau đầu. Y Ya Cốp Hlong phản ứng, giật gậy đánh trả liên tiếp vào đầu gây vỡ hộp sọ, tử vong. Y Ya Cốp Hlong bị Công an tỉnh Đăk Lăk tạm giữ điều tra hành vi Giết người.

Phan Thiên