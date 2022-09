Bắt quả tang thanh niên tàng trữ 12.000 viên ma túy tổng hợp

TPO - Ngày 26/9, Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa phát hiện và bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp tại xã biên giới Tân Long.

Trước đó, khoảng 19h ngày 25/9, Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với PC04 Công an tỉnh Quảng Trị, lực lượng Biên phòng, Công an xã Tân Long kiểm tra hành chính nơi ở của Lê Đoàn Quốc Hùng (SN 1994, ở thôn Long Hợp, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Kết quả, tại phòng ngủ của Hùng, lực lượng chức năng phát hiện 1 túi ni lông chứa 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai số ma túy trên được một đối tượng tại thành phố Đông Hà thuê vận chuyển từ biên giới về, khi chưa kịp vận chuyển về Đông Hà thì bị Công an bắt giữ.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.