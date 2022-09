Cảnh sát đột kích 'tổng kho' ma túy tại Hải Phòng

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên quốc gia do Đặng Thị Huệ (51 tuổi, trú quận Lê Chân) cầm đầu; thu giữ 56 bánh heroin, 12,4kg ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Ngày 21/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) triệt phá đường dây tổ chức vận chuyển, mua bán trái phép ma túy xuyên quốc gia. Theo đó, qua trinh sát, cảnh sát phát hiện một số đối tượng ở Hải Phòng móc nối với các đối tượng ở tỉnh Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ nước ngoài về Hải Phòng tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Đặng Thị Huệ (SN 1971, trú quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Sau khi nhập ma túy về Hải Phòng, Huệ phân phát cho các đối tượng trong đường dây tiêu thụ khắp các tỉnh. Xác định rõ phương thức, thủ đoạn, vai trò của các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 19/9, tổ công tác liên ngành công an, cảnh sát biển bắt quả tang đối tượng Phạm Bích Nguyệt đang vận chuyển ma túy tới tổng kho tại nhà Đặng Thị Huệ ở ngõ 292 Lạch Tray, thuộc phường Kênh Dương (quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Khám xét khẩn cấp nhà Huệ và Nguyệt, cảnh sát thu giữ 56 bánh heroin, 12,43kg ma túy tổng hợp, 317 triệu đồng và một số tang vật liên quan. Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyệt và Huệ để mở rộng điều tra vụ án. Nguyễn Hoàn