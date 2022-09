Vụ phát hiện 52 khách dương tính với ma túy: Tạm giữ hình sự chủ và quản lý quán bar

TPO - Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự chủ quán, quản lý quán Bar LV cùng 5 nhân viên để phục vụ điều tra sau khi phát hiện hàng chục dân chơi dương tính với chất ma túy quán này.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Thị Nga (SN 1988, chủ quán LV Club); Phan Thị Thuý An (SN 1993, quản lý quán LV Club) cùng 5 nhân viên để tiếp tục điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngoài ra, cơ quan điều tra tạm giữ hình sự các đối tượng: Võ Minh Thông (SN 2002); Nguyễn Mạnh Thường (SN 1989); Nguyễn Duy Tính (SN 1987) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. 2 đối tượng Mai Thị Duyên, (SN 1998) và Trần Thị Lan Anh (SN 2003) bị đề nghị đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, vào 23h30 ngày 18/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành kiểm tra hành chính quán LV Club ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành (huyện Long Thành). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện có 52/180 khách dương tính với chất ma tuý (trong đó có 4 nhân viên và 1 bảo vệ của quán). Tang vật thu giữ gồm 4 gói ma tuý đá và nhiều bột ma tuý màu trắng rơi vương vãi dưới sàn nhà; 27 bình sử dụng shisha, 9 bình chứa khí (bóng cười)…

Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định, đối tượng Võ Minh Thông đang có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma tuý đá tại bàn VIP số 1. Đối tượng Nguyễn Mạnh Thường và Nguyễn Duy Tính tàng trữ trái phép 1 gói ma tuý đá tại bàn VIP số 2. Qua đấu tranh, các đối tượng này khai nhận nguồn ma túy khách sử dụng tại quán chủ yếu là do khách mang từ bên ngoài vào. Khi khách có nhu cầu mua ma tuý sử dụng sẽ liên hệ các đối tượng bên ngoài đem ma túy đến bán cho khách trước cửa quán. Riêng Võ Minh Thông và một số đối tượng khác thường xuyên có mặt tại quán LV Club để bán ma túy cho khách có nhu cầu sử dụng.

Quán LV Club do Phạm Thị Nga và Nguyễn Hồng Trường, (chồng của Nga, SN 1990, cùng có hộ khẩu thường trú tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) làm chủ. Đối tượng tên Phạm Thị Thúy An, ngụ ở thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm quản lý, thu ngân (An đã có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy).

Hiện nay, vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.