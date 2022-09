Bản tin Hình sự: Bất ngờ với lời giải thích của người mẹ đạp gãy xương đùi con trai 3 tuổi

TPO - TIN NÓNG ngày 25/9: Khởi tố nhóm đối tượng lừa bán trẻ em vào quán karaoke làm tiếp viên; 'Tú ông' nuôi dàn thiếu nữ để bán dâm; Bất ngờ với lời giải thích của người mẹ đạp gãy xương đùi con trai 3 tuổi...

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ một bé trai bị mẹ đạp gãy xương đùi. Tại CQĐT, người mẹ là B.T.N (29 tuổi) tường trình, khoảng 19h ngày 20/6, thấy con trai là T.T.V (3 tuổi) làm thất lạc đồ đạc trong nhà, quấy khóc nên cô ta không kiềm chế được cảm xúc, đã đẩy và dẫm, đạp vào người V khiến bé trai bị gãy xương đùi. Người mẹ này cũng cho biết, bản thân có biểu hiện bị trầm cảm sau sinh, hiện đang phải nuôi 2 con nhỏ, chồng đi xuất khẩu lao động.

Công an huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vừa khởi tố Nguyễn Thị Nhung (SN 1975, Tuyên Quang); Trần Văn Cẩn (SN 1971) và Trần Trường Oanh (1989) về hành vi “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Theo điều tra, Nhung dùng tiền để đưa 3 nhân viên quán karaoke là Nguyễn Thị Mai L (SN 2009), Nguyễn Thị B và Bùi Thị Thu H (cùng SN 2008, Bắc Ninh) đến TP Tuyên Quang làm việc. Sau đó, Cẩn và Oanh dùng tiền mua lại 3 nữ nhân viên này. Tuy nhiên, số tiền mà Nhung, Cẩn và Oanh giao dịch sẽ được tính thành nợ cho 3 nữ nhân viên. (Xem chi tiết)

Kiểm tra căn nhà 3 tầng tại tổ 8, phường Đồng Quang (TP Thái Nguyên) công an phát hiện nhiều đôi nam, nữ đang có hành vi mua bán dâm. Qua điều tra, công an xác định Hoàng Văn Báu (SN 1957) là quản lý của cửa hàng nêu trên. Báu khai, mới thuê nhà này để cho gái bán dâm hành nghề, nhưng mang vỏ bọc là "Cà phê 194". Hiện, Báu đang nuôi 7 gái bán dâm, trong đó người ít tuổi nhất sinh năm 2006. Với mỗi lượt khách bán dâm, Báu thu 200.000 đồng và trả cho gái bán dâm 100.000 đồng. (Xem chi tiết)

Công an các huyện Đạ Tẻh và Cát Tiên (Lâm Đồng) vừa phối hợp điều tra làm rõ hành vi trộm cắp của Lê Văn Hoàng (24 tuổi) và Hoàng Thị Bé (29 tuổi). Trước đó, Hoàng và Bé đóng giả vợ chồng đến địa bàn huyện Đạ Tẻh trộm 1 chiếc xe máy rồi bỏ chạy. Lực lượng chức năng phải truy đuổi gần 40km mới khống chế được hai đối tượng. (Xem chi tiết)

Công an xã Đức Lạng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang hoàn thiện hồ sơ xử lý Nguyễn Huy H (SN 2008) về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, H đột nhập vào nhà chị Võ Hương G (SN 1988), qua lỗ thông gió nhà vệ sinh. Tại đây, H lấy đi con lợn tiết kiệm trị giá hơn 10 triệu đồng, rồi tẩu thoát. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Long An đã phục hồi giải quyết tin báo tố giác tội phạm của nhiều tổ chức, cá nhân về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi). Theo đó, công an đã ban hành quyết định lấy mẫu xét nghiệm ADN của 28 người đang sống tại 'Tịnh thất Bồng Lai'. Được biết, thời gian qua có nhiều tin báo, tố giác cho rằng những đứa trẻ ở đây, không phải là trẻ mồ côi mà có mối quan hệ huyết thống với những người lớn đang sinh sống cùng ở ‘Tịnh thất Bồng Lai’, tuy nhiên những người lớn đã giả mạo là nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt, nhận tài trợ, chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Công an Cao Bằng vừa bắt giữ Hoàng Phú Lam (SN 1988, TP Hải Phòng) - đối tượng bị công an Hải Phòng truy nã về tội giết người. Trước đó, do ghen tuông nên Lam chém vợ cũ trọng thương. Gây án xong, Lam bỏ trốn sang Trung Quốc. Mới đây, trong chiến dịch truy xét, bắt giữ những đối tượng nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp, lực lượng chức năng của Trung Quốc đã bắt giữ Lam và trao trả về Việt Nam. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể cô giáo V.T.H.P (33 tuổi, đang công tác tại Trường THCS Hải Cảng, TP Quy Nhơn), nằm ở khu đất trống, quá trình khám nghiệm hiện trường, công an Bình Định phát hiện tờ giấy nghi là thư “tuyệt mệnh” do cô này để lại. Trong thư có đoạn: “Sau những áp lực công việc mà giáo viên phải làm lên lớp, giảng dạy, chủ nhiệm, kế hoạch bài dạy, ra đề thi, chấm kiểm tra, ráp phách và sau cùng so điểm. Hồi hộp không biết có tên mình sai sót trong đó không. Trong khi thời gian quá ít mà lượng công việc quá nhiều... Những công việc trên em đều làm được hết, cẩn thận được hết. Nhưng có một việc mà em không thể chấp nhận được đó là điều khiến em phải ra đi hôm nay”. (Xem chi tiết)