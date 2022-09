Bản tin Hình sự: Sang nhà hàng xóm ngủ nhờ, bé gái bị hiếp dâm nhiều lần

TPO - TIN NÓNG ngày 23/9: Khởi tố kẻ giết người dã man, đốt xác, đổ tro xuống suối; Công an Phan Thiết bác tin đồn tạm giữ ‘tiểu thư sang chảnh Tina Dương’; Sang nhà hàng xóm ngủ nhờ, bé gái bị hiếp dâm nhiều lần...

Công an tỉnh Đăk Lăk đã bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vương (31 tuổi) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo điều tra, do phải đi làm ăn xa nên mẹ cháu gái xin cho con mình sang ngủ cùng con gái Vương, là hàng xóm vào buổi tối. Khuya một ngày đầu tháng 5/2021, khi bé gái qua nhà thì bị Vương kéo vào giường ngủ tại lò bánh mì của gia đình để thực hiện hành vi đồi bại. Đến lần thứ ba, khi Vương đang dâm ô cháu bé trong nhà tắm thì vợ đối tượng phát hiện. Vương sau đó đến công an đầu thú.

VKSND tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án giết người xảy ra trên địa bàn huyện Đắk Song. Theo đó, do mâu thuẫn tình cảm với chị B.T.L (43 tuổi), nên Trần Văn Hiệp (46 tuổi) dùng cây gỗ đánh, ném trúng phần gáy và đầu chị L, khiến nạn nhân tử vong. Thấy vậy, Hiệp uống thuốc sâu tự tử rồi nhờ người dân chở về nhà nói lời cuối. Tuy nhiên, người dân đã đưa Hiệp đi cấp cứu. Ba ngày sau, Hiệp từ bệnh viện về, ngay lập tức đến nhà rẫy đưa thi thể chị L bỏ xuống hố, chất củi cà phê xung quanh thi thể, dùng dầu diesel tẩm lên đốt liên tục trong 2 ngày. Quá trình đốt, Hiệp nhiều lần xúc tro và các vật dụng chưa cháy hết đổ xuống suối sau nhà. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ, tài liệu sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Trần Thị Bích Ngọc (37 tuổi) và Trần Quang Thái (34 tuổi, em trai Ngọc) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Ngọc “nổ” mình có thể đưa người đi du lịch, du học, hoặc đi làm ở các nước như Mỹ, Canada, Úc, để lừa 23 người đóng cho mình hơn 3,9 tỷ đồng. Sau đó, Ngọc chỉ tổ chức cho nạn nhân đi du lịch một số nước Đông Nam Á và Châu Á. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra vào năm 2019. Theo đó, Nguyễn Phương Thực (SN 1985), là giảng viên trường Đại học Công nghiệp Việt Hung và Phan Danh Quyết (SN 1991) đã móc ngoặc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại, bằng thủ đoạn đưa ra nhiều thông tin gian dối khiến người có nhu cầu tin tưởng, giao tiền và hồ sơ để nhờ xin cho đi làm việc tại nước ngoài. (Xem chi tiết)

Sau 4 năm lẩn trốn vì bị truy nã về tội “Lợi dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, Lê Ngọc Chung (SN 1985, huyện Thạch Thành) đã bị Công an tỉnh Thanh Hoá bắt khi đang lẩn trốn tại Quận 12 (TP.HCM). (Xem chi tiết)

Liên quan đến việc Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) mời N.T.V.A (thường được gọi với tên Tina Dương, 27 tuổi, Bắc Giang) lên làm việc theo đơn tố cáo của ông N.H.N (37 tuổi, TPHCM), Trưởng công an TP Phan Thiết, cho biết đây là buổi làm việc rất bình thường. Sau đó, A về nhà chứ công an không tạm giữ như thông tin đồn thổi. Hiện tại, cũng không có việc 15 người gửi đơn tố cáo. (Xem chi tiết)