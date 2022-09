Bản tin Hình sự: Bất ngờ với nhân thân kẻ cưỡng hiếp nữ hướng dẫn viên du lịch

TPO - TIN NÓNG ngày 21/9: Đánh chết người chỉ vì hát bài 'Gọi đò'; Tìm kiếm đại úy công an mất tích bí ẩn hơn một tháng; Bất ngờ với nhân thân kẻ cưỡng hiếp nữ hướng dẫn viên du lịch...

Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) vừa tạm giữ Triệu Tạ Mềnh (huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30, ngày 19/9, Mềnh lẻn vào phòng Bungalow (nhà gỗ, thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên) của một nữ hướng dẫn viên du lịch (quê TP Hà Nội), rồi khống chế, hiếp dâm cô gái này. Được biết, Mềnh có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở bungalow nêu trên. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại bungalow và có giao lưu với đoàn của nữ hướng dẫn viên trong lúc ăn tối. (Xem chi tiết)

Kiểm tra quán bar Jet Lounge, tại đường Ngô Quyền, phố 4, phường Đông Thành (TP Ninh Bình), công an phát hiện bên trong quán có 109 nam, nữ thanh niên đang nhảy theo nhạc công suất lớn cùng DJ, vũ công, sử dụng khí N20 (bóng cười). Tiến hành xét nghiệm nhanh, phát hiện 57/109 đối tượng dương tính với chất ma tuý. (Xem chi tiết)

Công an TP Hải Dương vừa khởi tố Phạm Văn Sơn và Nguyễn Thị Nhiên (SN 1983) – nguyên Hiệu trưởng và kế toán Trường tiểu học Ngọc Sơn (TP Hải Dương) để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo điều tra, ông Sơn không kiểm tra hồ sơ học sinh được hưởng chính sách “hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo” và “hỗ trợ kinh phí cho học sinh khuyết tật, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo” nhưng vẫn ký vào các chứng từ do Nhiên (kế toán) lập khống, gây thiệt hại hơn 162 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam Vương Chí Thành (35 tuổi) và Trịnh Quốc Phú (31 tuổi), để điều tra về hành vi mua bán người. Trước đó, Thành và Phú cấu kết với một số đối tượng ở nước ngoài tổ chức đưa gần 200 người sang Campuchia lao động trái phép, thu lợi hàng trăm triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ Trần Ngọc Sơn (SN 1994, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Theo đó, Sơn buôn bán trái cây nhưng thiếu tiền, nên cầm đá và một vật giống búa xông vào tiệm vàng trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An, để đập phá tủ kính, cướp vàng. Chủ tiệm vàng tri hô thì Sơn vứt vàng bỏ chạy và bị bắt giữ ngay hiện trường. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh Lạng Sơn vừa tuyên phạt Trần Hoàng Lộc, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Y tế Lạng Sơn 6 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, năm 2018, bằng việc thông tin gói thầu đối với người khác, không công khai, công bằng trong việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, Lộc gây thiệt hại trên 8 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an Tiền Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Vũ (28 tuổi) về tội Giết người. Theo điều tra, trong lúc nhậu, Vũ trách ông Đ.V.L (44 tuổi) tại sao thích hát bài "Gọi đò" vì bài hát này có liên quan đến cha vợ ông L, vì Vũ cho rằng cha vợ L đã chết rồi nên không được hát. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi. Trong lúc nóng giận, Vũ cầm cục bê tông đánh vào đầu ông L, còn ông L lấy cây kéo tỉa cây đâm vào bụng Vũ. Hậu quả, ông L tử vong do chấn thương quá nặng. (Xem chi tiết)

Lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang tìm kiếm Đại úy Bùi Trung Hiếu (32 tuổi, ở tiểu khu 6, thị trấn huyện Phù Yên), công tác tại Trại giam Yên Hạ, huyện Phù Yên. Theo người nhà Đại úy Hiếu, khoảng 23h ngày 17/8, Đại úy Hiếu nói với gia đình là sang nhà bạn chơi. Thời điểm đó, Đại úy Hiếu không mang theo ví, tiền hay xe cộ, chỉ đem theo một chiếc điện thoại di động. Tới khoảng 5h sáng hôm sau (18/8), khi gia đình không thấy Đại úy Hiếu về nên gọi điện nhưng điện thoại không liên lạc được. (Xem chi tiết)