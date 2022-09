Bản tin Hình sự: Lao vào nhà vệ sinh hiếp dâm đồng nghiệp vì cho rằng từ chối tình cảm

TPO - TIN NÓNG ngày 18/9: Bé gái bị đưa lên xe ô tô chở đi phục vụ tại cơ sở massage; Cảnh sát huy động chó nghiệp vụ tìm kiếm thiếu nữ mất tích; Tin mới vụ sập tường khiến 5 người chết ở khu công nghiệp Bình Định; Lao vào nhà vệ sinh hiếp dâm đồng nghiệp vì cho rằng từ chối tình cảm của mình...

Công an thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) đã khởi tố và bắt tạm giam Hồ Ngọc Thành (SN 1993) điều tra về hành vi hiếp dâm. Theo điều tra, cho rằng đồng nghiệp là chị V.B.T.N (SN 2003, công nhân Công ty Tỷ Bách trong KCN Bình Minh) từ chối tình cảm của mình, nên Thành bám theo chị này vào nhà vệ sinh, rồi dùng vũ lực khống chế, đe dọa nạn nhân để cưỡng hiếp. Sự việc đã được một số công nhân trong công ty phát hiện, khống chế Thành giao cho cơ quan Công an.

Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Đỗ Thị Mai Quỳnh (17 tuổi, Đắk Lắk), Nguyễn Hữu và Trần Thị Thảo Quyên (cùng 21 tuổi, An Giang), để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”. Theo điều tra, bé gái tên T (14 tuổi, tạm trú Đồng Nai) lên mạng xã hội tìm việc và được tư vấn đi làm ở quán karaoke. Sau đó, Nhân và 1 người tên Khang về Đồng Nai đón T đi Bình Dương. Sau đó, nhóm đối tượng chụp hình và quay video T để gửi cho các quán karaoke, nhưng không nơi nào nhận người. Vì thế, nhóm này ép T đi làm ở cơ sở massage nhưng T không đồng ý. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ cô gái tên Lương Hải Như (23 tuổi, Hà Nội) mất tích 2 tháng nay, ông Lương Viết Tuyên (47 tuổi, cha nạn nhân) cho biết, thì cảnh sát đã vào cuộc tìm kiếm con gái ông quanh khu vực huyện Quốc Oai và huyện Chương Mỹ. Chó nghiệp vụ cũng được lực lượng chức năng huy động để tăng cường tìm kiếm tại các địa điểm như sông, hồ, ao làng, bãi tha ma. Ngoài ra, cảnh sát đã cử lực lượng kiểm tra trước cửa nhà T.N.T (SN 1997, người yêu cũ của Hải Như). Được biết, trước đó T có mâu thuẫn về tiền bạc, tình cảm với Hải Như và từng chặn đường hành hung cô gái. (Xem chi tiết)

Công an Phan Thiết (Bình Thuận) đã mời N.T.V.A. (hay Tina Dương, 27 tuổi, Bắc Giang) lên làm việc, theo đơn trình báo của bị hại. Tuy nhiên công an cũng cho biết, trước mắt phải điều tra, xem xét chứ chưa đủ căn cứ để khởi tố hay bắt giam. Liên quan vụ việc, những ngày vừa qua, mạng xã hội xuất hiện thông tin tố Tina Dương 'dàn dựng', lừa hàng loạt người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau. Theo đó, cô gái này đóng vai là tiểu thư sống sang chảnh, dùng đồ hiệu, đi xe đắt tiền, bản thân đang kinh doanh lớn ở nhiều lĩnh vực, từ đó tạo lòng tin của nhiều người, rủ họ làm ăn và chiếm đoạt hàng tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cho biết, lúc 14h30 ngày 17/9, 60 người Việt Nam tháo chạy từ một cơ sở kinh doanh tại ấp Bavet Kandal, phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng về phía cửa khẩu Bavet. Trong quá trình chạy trốn, 4 người đã bị phía cơ sở kinh doanh bắt lại. Ngay sau đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã nhanh chóng liên hệ với các cơ quan chức năng của Campuchia để tìm hiểu vụ việc. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, cảnh sát Campuchia đã yêu cầu công ty giao nộp thêm 11 công dân Việt Nam, nâng tổng số liên quan tới vụ việc lên 67 người. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Tân Thanh Tâm (SN 1984, Bắc Giang) để làm rõ về hành vi giết người. Theo điều tra, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Tâm dùng điếu cày đánh người tình là Nguyễn Thị Giang (SN 1990) bị thương nặng và tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ bức tường của công trình đang thi công của dự án Nhà máy chế biến thực phẩm - Công ty Savvy Seafood Việt Nam trong Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn), cao 15,2m và dài 38m đã bất ngờ đổ sập xuống trong lúc các công nhân đang thi công, đã khiến 5 người chết và 6 người khác bị thương, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang trưng cầu giám định chuyên môn về xây dựng, chất lượng công trình; trưng cầu về trình tự thủ tục về thực hiện từ khâu dự toán thiết kế đến thi công. (Xem chi tiết)