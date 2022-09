Bản tin Hình sự: Giật dây con gái nuôi quan hệ với người đàn ông gần 70 tuổi rồi đòi 3 tỷ

TPO - TIN NÓNG ngày 16/9: Phát hiện 1 triệu USD bị nhuộm đen ở sân bay Tân Sơn Nhất; Công an xác minh vụ hai nữ sinh đánh nhau, 23 bạn đứng xem, quay clip; Trốn truy nã giả làm nhà sư, đi nhận quà từ thiện thì bị bắt; Mẹ sai con gái nuôi quan hệ với người đàn ông hơn 50 tuổi để tống tiền...

TAND TP HCM vừa xét xử Bùi Thị Yến Nhi (53 tuổi), Cao Hồng Minh Tâm (19 tuổi, con nuôi của Nhi), Lê Thị Năm và Lê Văn Hào về tội Cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Nhi biết ông Lâm (69 tuổi) có tình cảm với Minh Tâm, nên bảo con nuôi rủ ông Lâm đến phòng trọ quan hệ tình dục cho những người còn lại quay clip. Khi cô gái và ông này đang quan hệ thì Năm và Hào xông vào dùng điện thoại ghi hình, chửi mắng. Tiếp đó, Nhi xuất hiện, dọa sẽ trình báo công an. Bà ta yêu cầu ông Lâm đưa 3 tỷ đồng nếu không sẽ gửi clip cho gia đình ông này biết. Lo sợ, nạn nhân đã viết giấy nợ. Hôm sau, khi nhóm Nhi đang nhận tiền của ông Lâm thì bị công an bắt quả tang.

Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thăng (quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường Bình Thuận) và 2 thuộc cấp, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”. (Xem chi tiết)

Qua soi chiếu hành lý, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nghi vấn nên kiểm tra, và phát hiện trong vali của T.C.T (SN 1972) và N.K.V (SN 1976) – hành khách đi chuyến bay VJ803 khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi Bangkok - Thái Lan, mỗi người 1 vali chứa 6 cọc tiền USD phủ bằng hóa chất đen. Số ngoại tệ này gồm 12 cọc (tổng cộng 10.518 tờ tiền mệnh giá 100 USD). (Xem chi tiết)

Công an huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) đã vào cuộc xác minh để xử lý vụ nữ sinh H.T.P.L (SN 2009) và T.T.T.M (SN 2009) xảy ra xích mích, nên hẹn đánh nhau. Trong lúc hai nữ sinh này đánh nhau, có 21 học sinh đứng xem; trong đó, 3 học sinh đã dùng điện thoại quay lại clip diễn biến vụ việc. (Xem chi tiết)

Bị phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Bích Nhân (59 tuổi, Ninh Thuận) nhân lúc được tại ngoại đã bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Nhân đến TP Long Khánh (Đồng Nai) sinh sống, mặc trang phục giả làm nhà sư để trốn tránh. Ngày 12/9, Nhân đến một giáo xứ trên địa bàn TP Long khánh nhận quà từ thiện, rồi hình ảnh này xuất hiện trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Nhân bị Công an TP Long Khánh bắt giữ. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa có kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại khu đất Trường Chính trị Khánh Hòa cũ và đề nghị truy tố 13 bị can là cựu quan chức tỉnh này. Theo cơ quan chức năng, 13 bị can đã gây thất thoát, lãng phí hơn 74,2 tỷ đồng trong vụ sai phạm. (Xem chi tiết)

Nam thanh niên trẻ tuổi đi xe máy, chở theo cô gái di chuyển trên phố Láng Hạ, thì thì bị một taxi ép vào lề đường. Sau đó, Lê Văn Thức (SN 1993, Lạng Sơn) bước từ taxi xuống, dùng dao đâm vào ngực nam thanh niên khiến nạn nhân gục tại chỗ, rồi tử vong sau đó. Gây án xong, Thức bắt cô gái đi cùng lên taxi rời khỏi hiện trường. Được biết, giữa Thức và đôi nam nữ đi xe máy có mâu thuẫn chuyện tình cảm. Hiện vụ việc đang được công an quận Đống Đa (Hà Nội) điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ chị T.T.H.H (SN 1991, Thanh Hóa) tố cáo chồng cũ là Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1991, cùng quê) bắt cóc, đánh đập dã man; làm việc với công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội), Thắng thừa nhận hành vi sai trái của mình. Theo đó, do mâu thuẫn nên Thắng dùng tay chân đánh chị H và giật điện thoại của chị này khi chị H đang ở siêu thị. Tiếp đó, Thắng ép chị H lên ô tô, tiếp tục đánh đập và đưa lên nhà nghỉ ở tỉnh Hòa Bình. Sau đó, Thắng đưa chị H đến bệnh viện Đại học Y, nhưng thấy có tin nhắn của nam giới trong điện thoại chị này, nên kéo nạn nhân lên xe và tiếp tục đánh đập. (Xem chi tiết)