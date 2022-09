Bản tin Hình sự: Tin mới vụ chồng chém lìa tay vợ vì nghi ngoại tình

TPO - TIN NÓNG ngày 15/9: Chồng dùng xăng đốt chết vợ do ghen tuông; Tin mới vụ chồng chém lìa tay vợ vì nghi ngoại tình; Hai gã trai mua bán nữ nhân viên quán karaoke lĩnh 17 năm tù; Dùng điện thoại khi trời đang có sấm chớp, thiếu niên nhận cái kết thảm...

Trong lúc ngoài trời đang mưa to và có sấm chớp, mọi người bỗng nhiên nghe tiếng sét đánh, rồi thấy H.V.T (SN 2007, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) hét lên rồi cứng đơ người. Người nhà hoảng hốt chạy đến thì thấy điện thoại di động của T (lúc đó màn hình vẫn đang bật) rơi ở dưới đất, cạnh bàn uống nước ngay vị trí nạn nhân thường ngồi để chơi game và còn đang cắm sạc. Gia đình vội vàng kêu cứu hàng xóm đến trợ giúp nhưng khi mọi người đến nhà thì cháu T đã tử vong. (Xem chi tiết)

Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã tạm giữ Thái Xuân Bình (34 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, do nghi ngờ vợ là chị N.T.T (27 tuổi) ngoại tình nên Bình gạn hỏi, thì được vợ là thừa nhận rằng có tình cảm với một thanh niên khác. Nghe vậy, Bình tức giận, đi vào bếp lấy dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người vợ, chị T đưa 2 cánh tay lên đỡ thì bị dao chém đứt lìa hai tay. Sau khi gây án, Bình băng bó cho vợ và gọi điện cho người nhà đến đưa chị T đi bệnh viện cấp cứu, còn mình đến công an đầu thú. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc gửi con đi chữa bệnh, bàng hoàng nhận lại hũ tro cốt, anh N.H.N (TP Huế) cho biết lí do giao con là bé N.L.M.Q (SN 2019) cho ông L.M.Q (SN 1977), mà không hỏi nơi điều trị, anh N cho biết, người này đã tạo vỏ bọc rất tinh vi, khoe có trình độ kiến thức về chuyên ngành Tật học được đào tạo từ Anh quốc, thường ở khách sạn hạng sang mỗi lần về Huế, khoe tài sản có cả trăm tỷ đồng. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh TT- Huế vừa tuyên phạt Nguyễn Hữu Ánh (SN 1986, TP Huế) 16 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Ánh cho rằng vợ là chị Trần Thị M.N. (SN 1994) có quan hệ tình cảm với người khác nên ghen tuông. Một lần nhậu về, Ánh lấy chai xăng đổ vào người chị N, lấy bật lửa đốt. Hậu quả, chị N tử vong sau đó do sốc nhiễm trùng các vết bỏng da. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Chung (SN 1995, Tuyên Quang) 12 năm tù và Lê Văn Khánh (SN 1986, Hải Dương) 5 năm tù về Tội "Mua bán người". Theo cáo trạng, Chung lên facebook đăng nhiều bài viết để tuyển nữ nhân viên phục vụ, rồi có chị Nguyễn Thị L (SN 1997, Vĩnh Phúc) nhận làm. Khi gặp chị L, Chung chê chị này già, xấu và không nhận vào làm việc. Sau đó, Chung bán chị L với giá 4 triệu đồng cho Khánh. Tiếp đó, Khánh nói chị L đưa mình 7 triệu đồng thì được tha cho về, chị L gọi điện cho người yêu chuyển tiền cho Khánh rồi được tha về. (Xem chi tiết)

Viện KSND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) vừa hoàn tất cáo trạng, đề nghị truy tố Trần Văn Thạch (SN 1995) về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Theo cáo trạng, nữ sinh Hoàng Thị Tường Vy (SN 2006) bị Nguyễn Thanh Tùng (SN 2003) đang ăn nhậu cùng Thạch và bạn trêu ghẹo, buông lời tục tĩu nên hai bên xảy ra cãi vã. Thấy vậy, Thạch ra ô tô lấy bình xịt hơi cay xịt vào mặt, mắt Tường Vy. Sự việc khiến nữ sinh bỏng mặt, mắt được nhiều người dân địa phương đưa vào viện cấp cứu. Hậu quả, nữ sinh bị bỏng độ 1 vùng mặt (0,4%) và được điều trị khỏi. Tuy nhiên, thiếu nữ này sau đó bị rối loạn tâm lý, phải đi điều trị. (Xem chi tiết)

Tử tù Đặng Văn Hiến vừa được Chủ tịch nước ký quyết định ân giảm từ án tử hình xuống án chung thân. Theo cáo trạng, tỉnh Đắk Nông cho Cty Long Sơn thuê đất rừng để thực hiện dự án sản xuất nông lâm nghiệp. Quá trình thực hiện, một số hộ dân như nhà ông Hiến lấn chiếm đất để trồng điều, cà phê, cao su, sau đó chuyển nhượng cho người khác. Sau đó, người của công ty gọi nhân viên đến san ủi vườn cây của các hộ này. Thấy vậy, ông Hiến cùng 1 bị cáo khác dùng súng bắn về phía người của công ty. Hậu quả, có 3 người tử vong, 13 người khác bị thương tật từ 6 - 54%. (Xem chi tiết)

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) cho biết vừa ngăn chặn kịp thời vụ việc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn. Theo đó, hai nhóm thanh thiếu niên gồm khoảng 30 người từ 15-20 tuổi chuẩn bị hỗn chiến ở khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP Thủ Đức) thì bị tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện, bao vây. (Xem chi tiết)