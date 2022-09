Bản tin Hình sự: Làm chuyện 'người lớn' với bạn gái nhí, thiếu niên nhận kết đắng

TPO - TIN NÓNG ngày 12/9: Công an thông tin vụ gửi con đi chữa bệnh, nhận về hũ tro cốt; Giết bạn gái vì chưa đồng ý chia tay đã dẫn người yêu mới về phòng; Làm chuyện 'người lớn' với bạn gái nhí, thiếu niên nhận kết đắng...

Công an huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) đã tạm giữ Vũ Văn Hùng (SN 2004), để làm rõ hành vi quan hệ tình dục với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi. Tại cơ quan công an, Hùng Khai quen và yêu bé gái tên Ng.T.L.Th (chưa đến 16 tuổi) qua mạng xã hội. Sau đó, Th sang nhà Hùng chơi rồi cả hai nhiều lần đi quá giới hạn dẫn đến việc bé Th mang thai.

Liên quan đến vụ việc ông N.H.N. (45 tuổi, Huế) tố cáo ông L.M.Q. (SN 1977, Lâm Đồng) nhận chữa bệnh cho con trai của mình là cháu N.H.M.Q (SN 2019) với giá 200 triệu đồng/tháng, nhưng sau đó gây chết người, rồi tự ý thiêu thi thể, Công an TP Huế đã mời ông L.M.Q đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông Q vẫn khẳng định cháu M.Q mất do mắc COVID-19 và thừa nhận, từ lúc cháu mất đến khi tổ chức thiêu thi thể rồi đưa ra Huế, ông này không liên lạc với bất kỳ với ai là thân nhân của cháu. (Xem chi tiết)

Công an Đồng Tháp đã khởi tố và tạm giam Bùi Ngọc Sơn (SN 1987, Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Theo điều tra, Phan Thị Diệu Linh (SN 1983, Đồng Tháp) có hợp đồng vay mượn Liên Vĩ Lập (SN 1970, TP HCM) 1 tỷ đồng để làm ăn, đến nay đã trả được 900 triệu đồng. Ngày 31/8/2022, Lập cùng Sơn đi gặp Linh để đòi lại số tiền nợ, lúc này hai bên có xảy ra mâu thuẫn nên Sơn rút súng đe dọa thì bị người dân khống chế. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM đã bắt giữ Long Hoàng Phi (SN 1999) để điều tra về tội giết người. Trước đó, Phi và một thanh niên đến nhà trọ của anh L.P.T ( SN 1998) rồi hai bên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 15 phút sau, Phi và thanh niên trên rời đi. Đến 21h cùng ngày, mẹ của anh T về đến nhà trọ, thì phát hiện con trai đã tử vong trên vũng máu. (Xem chi tiết)

TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Đức Hiếu (30 tuổi, Quảng Bình) tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, Hiếu và chị N.T.T.H (20 tuổi) có quan hệ tình cảm . Thời gian sau, chị H nhắn tin đòi chia tay nhưng Hiếu không trả lời. Sau đó, chị H nhiều lần dẫn bạn trai mới về phòng trọ khiến Hiếu ghen tuông. Vì thế, Hiếu cầm dao đứng nấp sau cửa phòng trọ của chị H, đợi khi chị này đi vào thì đến sau lưng cứa vào cổ nạn nhân và dùng dao tấn công chị này đến chết. (Xem chi tiết)

Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) vừa khởi tố, bắt tạm giam Vũ Văn Dương (SN 1988) để điều tra về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Theo điều tra, thấy những người đi cùng mình đến quán karaoke về hết, chỉ còn mình và em X (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 2006, Yên Bái, nhân viên quán karaoke) ở lại phòng hát, Dương đã lao tới ôm, đẩy nữ nhân viên xuống ghế với mục đích giao cấu. Em X gào khóc, kêu cứu sau đó đẩy ngã Dương để chạy ra khỏi phòng. X sau đó báo chủ quán karaoke và tới trụ sở cơ quan công an tố cáo. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc người dân Vĩnh Phúc phát hiện thi thể cô gái trẻ đang phân hủy, đặt cạnh đường, VKS đã phê chuẩn lệnh bắt Dương Văn Thế (34 tuổi) để điều tra về tội “Giết người”. Thế khai, khi đang hiếp dâm cô gái trẻ tên P, Thế bị nạn nhân chống cự quyết liệt nên lo sợ bị tố cáo, vì thế đã ra tay sát hại cô gái. Sau đó, Thế đã lấy đi một điện thoại di động, tiền và một số vật dụng khác. (Xem chi tiết)