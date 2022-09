Bản tin Hình sự: Gửi con trai bị tự kỉ đi chữa trị, thời gian sau bố mẹ bàng hoàng nhận lại tro cốt

TPO - TIN NÓNG ngày 11/9: Gây án vì bạn gái đăng ảnh đi chơi với bạn thân; Côn đồ dùng tuýp sắt đánh trọng thương người xin đi nhờ xe; Gửi con trai bị tự kỉ đi chữa trị, thời gian sau bố mẹ bàng hoàng nhận lại tro cốt...

Biết vợ chồng ông L.M.Q (SN 1977, Lâm Đồng) nhận nuôi dạy, chữa trị cho trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ nên anh N.H.N (SN 1977, TP Huế) giao con trai là cháu N.L.M.Q (SN 2019) cho ông này chữa trị, với chi phí điều trị là 200 triệu đồng/tháng. Thời gian sau, ông Q thông báo cháu bé mắc COVID -19 và qua đời. Sau đó, ông Q tự sử dụng củi, than để thiêu thi thể cháu, sau đó cho tro cốt vào hũ rồi đưa ra Huế giao cho gia đình anh N. Nghi ngờ ông Q đã có hành vi xâm hại dẫn đến việc cháu Q chết nên vợ chồng anh N đã viết đơn tố cáo gửi cơ quan công an TP Huế. Hiện công an TP Huế đã chuyển đơn của anh N đến công an Lâm Đồng.

Công an Hải Dương vừa khởi tố Ngô Xuân Khải (SN 1961, nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà) và 2 thuộc cấp về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo điều tra, lợi dụng tình hình dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên địa bàn, Khải chỉ đạo kế toán và cán bộ môi trường lập khống 11 hồ sơ chứng từ, rút gần 280 triệu đồng tiền ngân sách dành cho công tác phòng chống dịch. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ ba cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ISIS 231 Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội), theo tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, với hậu quả khiến 3 người tử vong và thiệt hại nghiêm trọng về tài sản thì người vi phạm trong vụ án này, phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 7 - 12 năm. Trước đó, công an TP Hà Nội đã khởi tố Phạm Duy Hùng - quản lý quán (SN 1983) về tội danh "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy". (Xem chi tiết)

Bực tức vì bị bụi bám vào người do công nhân sửa đường vận hành máy quét bụi, Đỗ Văn Nam (SN 1989) đe dọa và có hành động bạo lực các công nhân. Sau đó, Nam thấy anh L.T.L (SN 1975) nói chuyện với nhóm công nhân nên nghĩ rằng anh này cùng nhóm với họ. Vì thế, khi thấy anh L đứng vẫy xe xin đi nhờ trên đường, Nam dừng xe và bất ngờ dùng tuýp sắt tấn công anh L, khiến anh này đổ gục tại chỗ. Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Văn Nam (SN 1989), để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch Tam Phước thuộc một ngân hàng trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) vào chiều 8/9, công an đã tiếp nhận Lê Huy Dũng (SN 1988), để điều tra về hành vi cướp tài sản. Bước đầu, Dũng khai mở doanh nghiệp kinh doanh về gỗ, nhưng do làm ăn thua lỗ và nợ nần nên đi cướp ngân hàng. (Xem chi tiết)

Lực lượng chức năng thành phố Pleiku (Gia Lai) đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong. Trước đó, D (16 tuổi) điều khiển xe máy lưu thông hướng từ thành phố Pleiku đi huyện Chư Păh thì va chạm với xe máy đi ngược chiều, do anh Th (26 tuổi) điều khiển. Hậu quả, cả hai nạn nhân đều tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)