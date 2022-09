Bản tin Hình sự: Chân dung tú ông bắt gái bán dâm gửi ảnh khỏa thân mới được 'dắt mối'

TPO - TIN NÓNG ngày 9/9: Lập trang web 'kiều nữ và đại gia' để môi giới sex tour; Cháu bé 8 tuổi tử vong nghi do đạn súng hơi; Chân dung tú ông bắt gái bán dâm gửi ảnh khỏa thân cho mình thì mới được 'dắt mối'...

TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Đặng Văn Nhân (SN 1989, Thái Bình) 3 năm tù về tội "Môi giới mại dâm". Theo cáo trạng, Nhân lập tài khoản Zalo, Telegram có tên 'Hà Nội cung cấp PGA và gái Tây', nhằm kết nối giữa các cô gái mại dâm và "khách làng chơi' trong và ngoài nước, ngoài ra y còn lập thêm trang web 'kieunuvadaigia.net'. Nếu gái bán dâm muốn tham gia 'đường dây' thì buộc phải gửi ảnh khỏa thân, số đo 3 vòng cho Nhân. Khi bán dâm, mỗi cô gái sẽ thu từ 2 - 10 triệu đồng/lượt, từ 4 - 20 triệu đồng/đêm, nếu đi chơi dài ngày theo hình thức 'Sex tour', từ 3 - 5 ngày là 15 triệu đồng/người/ngày. Sau đó, Nhân giữ lại 30% rồi gửi 70% tiền cho gái bán dâm. (Xem chi tiết)

Viện KSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố vụ án liên quan đến sai phạm trong việc mua thuốc Tamiflu để phòng chống dịch cúm A/H5N1 xảy ra tại Công ty Cổ phần dược phẩm Cửu Long. Trong đó, ông Cao Minh Quang, cựu thứ trưởng Bộ Y tế bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. (Xem chi tiết)

Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đang điều tra vụ việc cháu N.T.Y.N (SN 2014) tử vong sau khi nhập viện cấp cứu, với vết thương ở vùng cổ nghi do dị vật giống đạn súng hơi (loại khí nén) gây ra. Theo điều tra, tối 8/9, nhà anh N.V.T (SN 1991) có 4 người bạn sang nhà chơi, có cầm theo súng hơi rủ anh T đi bắn chim. Khi mọi người đang ngồi uống nước thì nghe thấy tiếng nổ, và phát hiện N ngồi gục xuống, chảy máu ở vùng cổ. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố hai cựu Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau là ông Nguyễn Việt Hùng và ông Nguyễn Quốc Định về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Đây là diễn biến mới nhất của việc mở rộng điều tra xung quanh sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu hành chính và công trình công cộng cửa ngõ Đông Bắc TP. Cà Mau. (Xem chi tiết)

TAND TPHCM dự kiến ngày 14/9 sẽ xét xử sơ thẩm công khai Nhâm Hoàng Khang (SN 1987), về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Theo điều tra, Khang truy cập vào sàn tiền ảo T-Rex, lấy thông tin 29.000 khách hàng, tạo truy cập giả với số lượng lớn, liên tục làm những lệnh rút tiền từ sàn T-Rex và nhắn tin vào Group Telegram của sàn T-Rex đe dọa, uy hiếp sẽ làm sập sàn T-Rex, yêu cầu phải đưa 20.000 USD mới cung cấp thông tin để khắc phục lỗi, nếu không sẽ công bố cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công. (Xem chi tiết)

Viện KSND huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Thị Lệ (SN 1975, cán bộ Chi cục Thuế khu vực Đắk R’lấp – Tuy Đức) và Nguyễn Thị Thúy Lan (SN 1977) để điều tra về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Theo điều tra, bà Lan cùng đồng phạm nhờ chị gái bà này là Lệ dùng giấy kinh doanh đã cấp trước đây để mua hóa đơn bán hàng tại Chi cục thuế rồi mang về bán lại cho những người có nhu cầu để hưởng tiền chênh lệch. Đồng thời, bà Lan cũng nhiều lần nhờ chị gái là bà Lệ ghi nhiều hóa đơn để bán cho người khác. (Xem chi tiết)

Mới đây, các trang mạng xã hội đăng tải: “Thông báo khẩn: Hiện tại trên địa bàn huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa cụ thể các xã lân cận Phù Lưu, Tế Tiêu, Xuy Xá đã xuất hiện những trường hợp bắt cóc trẻ em, học sinh… với nhiều thủ đoạn tinh vi, vì vậy các bậc phụ huynh hết sức chú ý và đề cao cảnh giác đặc biệt khu vực trường mầm non…”. Do đó, công an TP Hà Nội đang xác minh làm rõ thông tin này, tuy nhiên, hiện cơ quan chức năng chưa nhận được nội dung trình báo, tố giác của cá nhân, tổ chức nào về vụ việc như trên. (Xem chi tiết)

TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt Nguyễn Ngọc Thành (SN 1994, TP Cần Thơ) 17 năm tù về tội "Giết người". Theo cáo trạng, Thành cùng Mai Nguyễn Huỳnh Như và một số người bạn rủ nhau đi nhậu. Sau đó, Như gọi Phạm Minh Toàn (SN 1991) đến nhậu cùng. Tuy nhiên, do Thành ghen tuông việc Như đang chung sống như vợ chồng với Toàn và có những cử chỉ thân mật, nên hai bên mâu thuẫn cự cãi và xô xát. Tại đây, Thành lấy con dao bấm thủ sẵn trong người ra đâm Toàn nhiều nhát khiến Toàn ngã gục xuống đường và tử vong sau đó.