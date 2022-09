Bản tin Hình sự: Cụ bà trộm xe máy và ô tô của con gái để lấy tiền ăn tiêu

TPO - TIN NÓNG ngày 8/9: Phát hiện thi thể cuộn bạt bốc mùi ven đường ở Vĩnh Phúc; Khởi tố nữ sinh hành hung, lột đồ bạn giữa đường; Bắt quả tang nhiều cặp mua bán dâm tại địa điểm công cộng ở Huế; Cụ bà trộm xe máy và ô tô của con gái để lấy tiền ăn tiêu...

TAND TP HCM vừa tuyên phạt bà Nguyễn Thị Hoa (72 tuổi) ba năm tù treo về tội Trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, bà Hoa lợi dụng lúc con gái và cháu ngoại đi nước ngoài chơi, đã lấy xe máy của con gái mang đi cầm lấy 10 triệu đồng tiêu xài. Bị vợ chồng con gái phát hiện, bà Hoa dọn ra ngoài ở nhưng mang theo bộ chìa khóa dự phòng. Sau đó, biết con gái đi Singapore cùng chồng, bà gọi người đến cầm chiếc ôtô của vợ chồng chị này với giá 170 triệu đồng rồi về Tây Ninh sinh sống. Trong quá khứ, bà Hoa từng bị TAND quận 6 xử phạt 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản do cạy tủ của người quen trộm gần 20 chỉ vàng và xe đạp khi ở nhờ tại đây.

Công an TP Huế vừa bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ G.Đ (phường Vĩnh Ninh, TP Huế); 2 đối tượng có hành vi mua bán dâm tại Công viên Bến Me, phường Thuận Hòa. Hiện, Công an TP Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ Trịnh Văn Phương (SN 1981, tài xế ô tô, giảng viên đại học) - tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường Nguyễn Chánh (Cầu Giấy, Hà Nội), khiến 2 người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng nặng, theo công an, bước đầu kết quả đo nồng độ cồn của ông Phương ở mức 0,897 miligam/ lít khí thở, cao gấp hơn 2 lần mức kịch khung theo quy định (0,4 miligam/ lít khí thở). (Xem chi tiết)

Người dân xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) vừa phát hiện thi thể được cuộn bạt cạnh đường liên xã trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối. Công an huyện Bình Xuyên đã tiếp cận hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Chu Thị Thu H (SN 2006, học sinh lớp 11E, Trường THPT Lê Hữu Trác) về hành vi "Làm nhục người khác". Trước đó, H đánh đập, dùng kéo cắt và lột hết quần áo của em B.T.B.H (SN 2007) mặc cho nạn nhân khóc lóc van xin. Sự việc này được một người chứng kiến quay lại. Sau khi clip được phát tán trên mạng xã hội đã khiến nhiều người bức xúc, phẫn nộ trước hành vi của nữ sinh 16 tuổi. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn Phương Anh (SN 1988) 9 năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Theo cáo trạng, do níu kéo tình cảm với anh P. N. A. (SN 1985, Tổng Giám đốc một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản) không thành, Phương Anh đã dùng hình ảnh "nhạy cảm" ép người tình phải đưa hơn 13 tỷ đồng bồi thường thể chất cho mình. (Xem chi tiết)

Công an Hậu Giang đã bắt giữ ông Bùi Đình Hiển (53 tuổi, TPHCM, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng và Nông nghiệp Việt Nam) và ông Trần Hoàng Hanh (70 tuổi, Thanh Hóa, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Hà Trung) để điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, trong quá trình thực hiện dự án, ông Hiển và ông Hanh đưa ra thông tin gian dối nhằm mục đích ký kết hợp đồng với các đơn vị thi công dự án để chiếm đoạt nhiều tỷ đồng vốn là tiền ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng. (Xem chi tiết)

Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Nguyễn Hoài Giang (19 tuổi) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Giang lập Facebook “Mai Linh Nhi” với thông tin giả như đang là học sinh THPT, đăng tải nhiều hình ảnh nóng bỏng, 'check in' sang chảnh để tìm người yêu. Sau đó, Giang hỏi mượn máy tính xách tay của người yêu qua mạng là anh L.N.T.T rồi đem bán giá 8 triệu đồng. Ngoài ra, Giang còn giả làm bạn thân của Facebook ảo của chính mình, để lừa tiền anh L.N.H.A. (Xem chi tiết)