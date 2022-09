Bản tin Hình sự: Tin lời người trên mạng, hai thiếu nữ bị bán vào quán massage đèn mờ

TPO - Bản tin Hình sự: Bị đuổi việc, người làm thuê mang xăng đến nhà ông chủ để trả thù; Trả hồ sơ, yêu cầu điều tra đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng; Tin lời người trên mạng, hai thiếu nữ bị bán vào quán massage đèn mờ...

Huỳnh N và Hồng N (cùng SN 2007) được người phụ nữ quen qua mạng xã hội lừa vào làm tại một cơ sở massage, cả hai không đồng ý và đòi bỏ về thì bị dọa phải trả tiền và ghi giấy nợ. Sau đó, hai thiếu nữ bị bán cho cơ sở massage của ông Kiều Công Cảnh (70 tuổi). Khi các nạn nhân từ chối làm làm nhân viên massage kích dục cho khách liền bị con trai ông Cảnh là Kiều Phước Anh khống chế, giữ lại nhiều ngày để ép buộc làm việc. Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam cha con ông Cảnh. (Xem chi tiết)

Bị anh T - chủ thầu xây dựng hay la mắng và đuổi việc, N.N.H (35 tuổi) bức xúc, nên chuẩn bị xăng và hung khí tìm tới nhà anh T để trả thù. Rất may, khi H vừa đến khu vực nhà anh T thì bị công an phát hiện. Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã chuyển hồ sơ lên công an quận thụ lý để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

Viện KSND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan đến vụ tổ chức sử dụng ma túy tại quán Havana Karaoke (phường 1). Trước đó, khi lực lượng chức năng đột kích quán Havana lúc nửa đêm thì phát hiện 32 người dương tính với ma túy, trong đó có con trai của một lãnh đạo TP Bảo Lộc. (Xem chi tiết)

Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1987) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Thủy “nổ” rằng có thể đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với mức lương cao và chi phí làm hồ sơ, thủ tục thấp, để chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng của 8 bị hại. (Xem chi tiết)

Viện KSND TPHCM đã trả hồ sơ cho Công an TPHCM để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Lý do trả hồ sơ là để tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò đồng phạm của những người liên quan trong vụ án. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ án Nguyễn Hoàng Tân (SN 1988) dùng dao đâm chết tình địch là anh N.V.C.L (SN 1995), mới đây, công an Bình Dương đã vận động Tân ra đầu thú. Trước đó, Tân và L cùng yêu chị N.K.S (SN 1995). Tối 4/9, Tân và L cùng đến phòng trọ của S chơi rồi phát sinh mâu thuẫn, sau đó Tân dùng dao đâm nạn nhân tử vong, sau đó Tân bỏ trốn. (Xem chi tiết)

Công an Thái Bình đã khởi tố 5 đối tượng có độ tuổi từ 16 – 32 về tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”. Theo điều tra, Lê Trung Sơn (SN 2006) và Phạm Duy Phúc (SN 2004) đăng bài viết trên Facebook tuyển nhân viên làm việc tại các quán karaoke trên địa bàn tỉnh Thái Bình với mức lương cao. Sau khi nạn nhân sập bẫy, hai đối tượng đã câu kết với 3 đối tượng còn lại,để bán bị hại ra TP Hải Phòng với số tiền 2,5 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Hoàng Nam (39 tuổi) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, chị Đ.T.H.N (31 tuổi, Bình Thuận) đang dùng điện thoại iPhone 13 Promax để đặt xe ôm công nghệ thì Nam tiếp cận và hỏi “có đi xe ôm không?”. Chị N trả lời “không đi” nên Nam lái xe đi rồi vòng lại, giật điện thoại của nạn nhân. Qua rà soát tại khu vực nơi điện thoại chị N bị mất tín hiệu, các trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn giống với đặc điểm mà chị N cung cấp nên tổ chức mật phục theo dõi và bắt giữ Nam. (Xem chi tiết)