Theo dấu định vị, cảnh sát mật phục bắt gọn kẻ cướp

TPO - Xác định Nam là nghi phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại, tổ hình sự đặc nhiệm thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh đã tổ chức mật phục theo dõi và bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Ngày 6/9, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (39 tuổi, ngụ phường 26, quận Bình Thạnh) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, tối 3/9, chị Đ.T.H.N (31 tuổi, quê Bình Thuận) đứng trước số 415 đường Điện Biên Phủ, phường 25 sử dụng điện thoại iPhone 13 Promax để đặt xe ôm công nghệ.

Lúc này, Nguyễn Hoàng Nam điều khiển xe máy mang BKS 59H1-13719 đang chạy xe ôm gần đó nên tiếp cận rồi hỏi chị N. “có đi xe ôm không?”.

Chị N. trả lời “không đi” nên đối tượng đã điều khiển xe máy chạy qua một đoạn khoảng 10 mét thì vòng xe lại, đi ngang qua vẫn thấy chị N. chăm chú sử dụng điện thoại nên gã đã nảy sinh ý định cướp giật. Nam cho quay xe lại, chạy ngược chiều trên vỉa hè rồi giật điện thoại của cô gái.

Bị giật điện thoại, chị N. đuổi theo và lần theo định vị đến đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26 thì bị mất tín hiệu.

Sau đó, chị N. đến Công an phường 25, quận Bình Thạnh trình báo. Nhận tin báo, Công an phường 25 đã lập hồ sơ chuyển Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh điều tra, truy xét đối tượng.

Sau khi giật điện thoại của chị N., Nguyễn Hoàng Nam quay về nhà ở đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26 thì tắt máy, tháo sim rồi đi ngủ.

Qua rà soát tại khu vực nơi điện thoại chị N. bị mất tín hiệu, các trinh sát phát hiện đối tượng nghi vấn giống với đặc điểm mà chị N. cung cấp là Nguyễn Hoàng Nam, người này có nhiều tiền án, nghiện ma túy và mới ra tù cách đây 3 năm.

Xác định Nam là nghi phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại của chị N. nên tổ hình sự đặc nhiệm thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bình Thạnh tổ chức mật phục theo dõi.

Đến 9h30 ngày 4/9, khi Nam vừa rời khỏi nhà để đem điện thoại của chị N. đi tiêu thụ thì bị tổ hình sự đặc nhiệm áp sát, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nam đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.