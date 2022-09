Bản tin Hình sự: Chiêu ‘gạt’ nhà thầu của bộ sậu cựu lãnh đạo bệnh viện mắt

TPO - TIN NÓNG ngày 5/9: Truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện mắt TPHCM cùng 7 thuộc cấp; Lén lút với trai trẻ, cô gái liền bị tống tiền khi đòi chia tay; Người vợ bị chém chết lúc đang ngủ vì không mua bia cho chồng uống; Tin mới vụ thầy giáo đòi hôn trán và sàm sỡ học sinh 15 tuổi...

Ngày 7/9, TAND huyện Bến Cầu (Tây Ninh) sẽ xét xử vụ án Nguyễn Văn Trác (SN 1978, cựu Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh, giáo viên môn Văn) bị cáo buộc “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Theo cáo trạng, trong giờ nghỉ giải lao, ông Trác gọi cháu C (sinh ngày 31/5/2007) là học sinh của trường lên phòng làm việc riêng. Tại đây, ông Trác yêu cầu cháu C cho ông hôn lên trán. Cháu C không đồng ý nhưng ông Trác vẫn đứng lên ôm nữ sinh, sờ vào nốt ruồi trên trán C. Nữ sinh dùng tay đẩy ông Trác ra và đi ra ngoài. Ông Trác tiếp tục đi theo rồi ôm cháu C từ phía sau, dùng tay sờ soạng... (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Kon Tum đang thụ lý, xác minh kiến nghị khởi tố liên quan về việc UBND huyện Kon Plông có các sai phạm trong việc triển khai thực hiện Dự án khai thác quỹ đất Khu biệt thự phía Bắc trung tâm huyện Kon Plông, với tổng diện tích thực hiện 21,3 ha tại thị trấn Măng Đen, do Thanh tra tỉnh Kon Tum chuyển đến theo văn bản số 283 ngày 18/5/2022 “V/V bàn giao hồ sơ có dấu hiệu vi phạm pháp luật”. (Xem chi tiết)

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Khải (cựu Giám đốc) và 7 bị can nguyên là lãnh đạo Bệnh viện Mắt TPHCM về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Theo cáo trạng, ông Khải đã cùng một số thuộc cấp dùng "chiêu" để loại bỏ nhà thầu theo ý muốn cá nhân khi tổ chức “Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018”, gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP Huế vừa tạm giữ N.P.T (SN 1996) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, chị H (SN 1994, tên đã thay đổi) và T nảy sinh tình cảm, nhiều lần quan hệ tình dục với nhau, mặc dù chị H đã có gia đình. Tuy nhiên, do lo sợ chồng phát hiện, chị H chủ động chia tay, nhưng T không đồng ý. Sau đó, T đe dọa và buộc chị H phải đưa 2 triệu đồng, nếu không sẽ đăng chuyện tình dục của cả hai lên mạng và cho chồng H biết. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đang tạm giữ Dương Văn Thành (SN 1975), để điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông làm 7 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Thành bị CSGT yêu cầu dừng ô tô để kiểm tra vì chở quá số người quy định và chạy quá tốc độ, nhưng đối tượng không chấp hành mà bỏ chạy. Sau đó, ô tô của Thành tông vào xe máy của ông T.V.Q (SN 1971) và vợ ông này là N.T.T (SN 1980). Hậu quả, ông Q tử vong tại chỗ, bà T tử vong sau đó, còn 5 người trên ô tô của Thành bị thương. (Xem chi tiết)

Nguyễn Hoàng Tân (SN 1988) và Nguyễn Chí Linh (SN 1995) cùng yêu chị Nguyễn Kim S (SN 1995, cùng ở Đồng Tháp). Đêm 4/9, Tân đến phòng trọ tại khu phố Đông Nhì (TP Thuận An, Bình Dương) để tìm chị S thì gặp Linh đang có mặt ở đây. Sau đó, Tân và Linh xảy ra xô xát, rồi Tân dùng hung khí đâm Linh gục tại chỗ, khiến nạn nhân tử vong sau đó. Gây án xong, Tân cùng S bỏ trốn khỏi hiện trường. Công an TP Thuận An đang truy bắt Tân để điều tra về vụ việc. (Xem chi tiết)

Sau khi uống rượu say, Nguyễn Thiên Nạp (SN 1964) bắt vợ là bà M đi mua bia cho mình. Bà M không đồng ý vì cho rằng đêm đã khuya, không cửa hàng nào mở và Nạp cũng đã quá chén. Tuy nhiên, khi bà M đang ngủ say, Nạp cầm dao phay chém vào đầu vợ khiến bà này tử vong tại chỗ. Gây án xong, Nạp đến công an đầu thú. Được biết, hơn 10 năm trước Nạp bị tai nạn giao thông và kể từ đó đối tượng này có biểu hiện thần kinh không ổn định, dễ bị kích động. Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)