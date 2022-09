Bản tin Hình sự: Công an vào cuộc vụ du khách tố bị tài xế taxi 'chặt chém' gấp 10 lần giá cước

TPO - TIN NÓNG ngày 2/9: Công an vào cuộc vụ du khách đi taxi hết 42 nghìn đồng nhưng tài xế lấy gấp 10 lần; Người đàn ông ở Hà Nội mất 170 triệu đồng khi đăng nhập ứng dụng của CSGT dỏm; Tạm giam hai bố con chém người tới tấp sau va chạm giao thông; Bắt đối tượng 'xuống tay' tàn độc với mẹ kế và em trai...

Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) đang kiểm tra, làm rõ bài phản ánh của du khách người Nhật, tố cáo lái xe taxi “chặt chém”, gây xôn xao mạng xã hội. Theo đó, 2 sinh viên người Nhật Bản thuê taxi di chuyển từ một ngân hàng trên đường Trần Quang Khải (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) đến phố Lý Thường Kiệt (phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm). Khi đến nơi, đồng hồ hiện thị số tiền 42 nghìn đồng, tuy nhiên lái xe taxi đã lấy của khách 420 nghìn đồng. Thông tin ban đầu, lái xe taxi sau khi “chặt chém” đã tự nhận thức được hành vi sai trái của mình nên tự nguyện trả lại 2 du khách số tiền trên.

Trên đường về nhà, em Đ.T.K.A (học sinh lớp 8/9 Trường THCS Chu Văn An, TP Huế) và một nữ sinh cùng lớp bất ngờ bị một nhóm học sinh cả nam và nữ chặn đầu xe. Tiếp đó, nhóm này khống chế đưa em A tới một khu vực trống. Tại đây, em A bị hai nữ sinh là Ng.Ch (học sinh lớp 7/3 Trường THCS Chu Văn An) và 1 nữ sinh khác tên Th.H (trước đây là học sinh lớp 9 Trường THCS Chu Văn An) xông vào kéo tóc và đánh đập tàn nhẫn. Hiện, Công an Phường Xuân Phú (TP Huế) đã trực tiếp nắm thông tin từ em A để điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố và tạm giam Trương Hoài Thương (26 tuổi) để điều tra về hành vi "Giết người". Theo điều tra, sau khi nhậu xong, Thương nhớ lại mâu thuẫn với mẹ kế là bà Nguyễn Thị Thanh Nhừng (47 tuổi) nên mua 3 lít xăng mang về nhà. Thấy bà Nhừng và Trương Hoài Thanh (em trai cùng cha khác mẹ với Thương) đang nằm ngủ, Thương lấy xăng tưới vào người cả 2, rồi châm lửa đốt. Hậu quả, bà Nhừng tử vong, còn Thanh rơi vào tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra việc hoàn thuế của công ty TNHH Nam Phương Ninh Bình (Cty Nam Phương). Theo điều tra, trong khoảng 5 năm qua, Công ty này được Cục Thuế tỉnh Ninh Bình ra hàng chục quyết định hoàn thuế với số tiền hơn 96 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc hoàn thuế có một số dấu hiệu vi phạm về mua bán hóa đơn chứng từ. (Xem chi tiết)

Ngày 2/9, Chỉ huy Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh (Công an TP Quy Nhơn, Bình Định) cho hay, vừa ngăn chặn một nhóm thanh niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, kéo nẹt pô trong đêm trên đường trục vào khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn. (Xem chi tiết)

Anh T (SN 1980, Hà Nội) nhận được cuộc điện thoại của đối tượng tự xưng là CSGT, thông báo anh T vi phạm giao thông ở TP Đà Nẵng và yêu cầu anh phải chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra, nếu không làm theo sẽ phong tỏa tài khoản. Tuy nhiên, sau khi anh T đăng nhập vào ứng dụng của đối tượng gửi thì bị mất 170 triệu đồng trong tài khoản. Công an TP Hà Nội đang xác minh, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Hào (47 tuổi) và Nguyễn Hoàng Gia Bảo (23 tuổi, con trai Hào) để điều tra về tội “Giết người”. Theo điều tra, Hào và anh T.Đ.L (29 tuổi) có va chạm nhẹ khi điều khiển xe máy trên đường. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vả. Anh L dùng tay đấm vào mặt Hào. Sau đó, Bảo thấy mặt bố bị sưng nên gặng hỏi. Sẵn cây rựa đang cầm trên tay, Bảo giục bố chở xe máy đi tìm anh L rồi cầm rựa chém tới tấp vào đối phương; còn Hào cầm ghế đánh anh L. (Xem chi tiết)