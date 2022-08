Bản tin Hình sự: Can vợ chồng em gái cự cãi, anh vợ dùng kéo đâm chết em rể

TPO - TIN NÓNG ngày 30/8: Can vợ chồng em gái cự cãi, anh vợ dùng kéo đâm chết em rể; Cô gái trẻ khai định bán con 2 tuổi để lấy tiền trả nợ; Tạm giữ nhóm 'tổ lái' gây náo loạn đường phố Hà Nội; Bán tài khoản ngân hàng cho người khác rồi quay lại chiếm đoạt tiền;...

Do nợ nần, không có tiền trả và bị nhiều chủ nợ gây sức ép, Vũ Thị Hiền (26 tuổi, trú tỉnh Nam Định) đưa bé Thóc (2 tuổi, con Hiền) xuống Hải Phòng rồi nhờ Đặng Văn Dũng (SN 1989, trú huyện Kiến Thụy), Bùi Thị Phương (SN 1990, quê tỉnh Hòa Bình) kết nối với các đối tượng tại Móng Cái (Quảng Ninh) tìm người có nhu cầu nhận con nuôi để bán bé Thóc lấy tiền chia nhau. Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi “Buôn bán người”. (Xem chi tiết)

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang tạm giữ 8 đối tượng có hành vi điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng trên nhiều tuyến phố Hà Nội gồm: Vũ Anh Tài (SN 2004), Bùi Xuân Bách (SN 2003), Dương Trung Đức (SN 2003), Phạm Minh Đức (SN 2003), Trần Vũ Tiến Đạt (SN 2004), Nguyễn Hải Long (SN 2004), Nguyễn Tài Đức (SN 2003) và Ngụy Hoàng L. (SN 2006), cùng trú tại Hà Nội. Trước đó, nhóm đối tượng nêu trên cùng một số thanh niên khác gặp nhau ở quán nước tại khu vực nóc hầm Kim Liên, rồi 'chập' thành đoàn đi 'bão', điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi qua các tuyến đường. (Xem chi tiết)

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn vừa bắt giữ đối tượng Lại Quốc Dũng (SN 2005, trú tại huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. Dũng khai nhận, gần đây đã sử dụng tài khoản Facebook liên lạc với anh T.V.K (SN 1992, trú tại huyện Tràng Định) để bán lại tài khoản ngân hàng không chính chủ. Sau khi, anh K. chuyển tiền vào số tài khoản trên, Dũng đã chiếm đoạt quyền sử dụng số tài khoản cùng số tiền khoảng 202 triệu đồng trong tài khoản. (Xem chi tiết)

Thấy em gái bị chồng chửi mắng, Phan Văn Út (36 tuổi) ở thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú đến khuyên can và xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, Út dùng kéo đâm chết em rể rồi rời khỏi địa phương. Sau khi được vận động, Út đã ra đầu thú và khai nhận hành vi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định tạm giữ hình sự Út về hành vi Giết người. Qua điều tra, cảnh sát xác định Út từng có tiền án 18 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Trong “cơn sốt” đất vào tháng 3/2022, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị đã phát hiện có nhiều phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) giả mạo trong quá trình giải quyết hồ sơ về đất đai. Các phôi GCNQSDĐ giả mạo được làm tinh vi, khó phát hiện. Trong đó, có hai dạng, một dạng sử dụng phôi giấy chứng nhận giả, giả mạo chữ ký, con dấu giả, có thông tin giống như trên giấy chứng nhận thực, hồ sơ địa chính do cơ quan chức năng phát hành. Dạng khác là giấy chứng nhận giả, đất không có thực, thông tin trên GCNQSDĐ giả khác với hồ sơ địa chính do cơ quan chức năng quản lý. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ nhóm bảo kê chặn đường đập phá xe tải chở phế thải xây dựng ở Tây Hồ (Hà Nội), luật sư cho rằng, ngoài hai đối tượng Hoàng Trung Thành (SN 1990, trú tại Thanh Hóa) và Đặng Văn Thanh (SN 1992, trú huyện Phúc Thọ) đã bị bắt thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ có đối tượng nào khác giúp sức, xúi giục hay chỉ đạo hai đối tượng này thực hiện hành vi phạm tội hay không. Trường hợp có căn cứ vụ án còn có đồng phạm khác thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật theo nguyên tắc không oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm. (Xem chi tiết)

Liên quan đến việc ông N.V.H (SN 1972, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội) bị chém đứt chân khi đang đi bộ trên vỉa hè, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000) và Vũ Tá Đăng (SN 1994, cùng trú tại Hà Nội) về tội “Cố ý gây thương tích”. Hiện Nguyễn Huy Hoàng đã bị bắt giữ, còn Vũ Tá Đăng đang bỏ trốn. Trước đó, giữa Đăng và ông H có mâu thuẫn về tiền bạc, Đăng đã rủ Hoàng cùng đi để giải quyết mâu thuẫn. (Xem chi tiết)