Khởi tố vụ án tại Công ty LIFAN Việt Nam

TPO - Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Hưng Yên) vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam, có địa chỉ tại thôn Chấn Đông, xã Hoàn Long (Yên Mỹ, Hưng Yên).

Trước đó, tháng 9/2023, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) tiến hành kiểm tra phương tiện đối với xe ô tô tải BKS 89H-009.06.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện trên xe tải này có 70 xe máy nhãn hiệu Bosscity S50-P (kèm theo 70 hộp phụ kiện: ắc quy, cần số, gương…) và 5 xe máy nhãn hiệu Bosscity S50 (kèm theo 5 hộp phụ kiện: gương, cần số, ắc quy…).

Làm việc với lực lượng liên ngành, đại diện Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam thừa nhận toàn bộ xe máy và phụ kiện trên đều của công ty. Đồng thời, công ty này cũng cung cấp 75 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng cho số xe máy trên.

Kết quả giám định thể hiện, dung tích xi-lanh của 75 xe máy này đều cao hơn 50cm3, trong khi phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của những xe này thể hiện là 49,5cm3.

Công ty này cũng cử cán bộ kỹ thuật tháo toàn bộ 75 động cơ xe máy để giám định dung tích xi-lanh. Ngay sau đó, Cục QLTT tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ 75 xe máy để tiếp tục xác minh, làm rõ. Đồng thời, đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam giám định dung tích động cơ, chế hòa khí, vành xe, lốp xe.

Kết quả giám định của Cục Đăng kiểm Việt Nam xác định, lô hàng (70 chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Bosscity S50-P và 5 chiếc xe gắn máy nhãn hiệu Bosscity S50) không phù hợp với xe đã được chứng nhận.

Căn cứ tài liệu xác minh, thu thập được, Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định, Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam có dấu hiệu sản xuất hàng giả có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.