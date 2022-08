Bản tin Hình sự: Dùng cuốc bổ đầu vợ cũ vì không cho con gái đi làm rẫy

TPO - TIN NÓNG ngày 29/8: Khởi tố phóng viên Tạp chí Người Cao Tuổi cưỡng đoạt tài sản Phó Chủ tịch UBND huyện; Nghi phạm truy sát cả gia đình nhà vợ ở Hoà Bình xuống núi xin ăn? Dùng cuốc bổ đầu vợ cũ vì không cho con gái đi làm rẫy...

TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên sơ thẩm xét xử, tuyên phạt Lương Văn Hiếu (SN 1973) 9 năm tù về tội “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Theo cáo trạng, Hiếu rủ con gái SN 2002 đi làm rẫy nhưng bị vợ cũ là chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1984) từ chối. Bực tức, Hiếu lấy cuốc sang tìm chị Hoa, sau đó dùng cuốc bổ 3 nhát lên đầu và vai chị này.

Liên quan đến vụ hai xe khách chèn ép, lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên cách đây ít ngày, Công an TP Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 tài xế về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh hai xe khách và ô tô di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên có hành vi lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông. Trong clip, hai xe khách đã nhiều lần tìm cách vượt lên gây nguy hiểm cho các xe ô tô đi cùng chiều di chuyển trên đường. (Xem chi tiết)

Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Mạnh Chi (42 tuổi, phóng viên thường trú tạp chí Người Cao Tuổi tại Quảng Bình) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo tài liệu, ông Chi phát hiện một số sai phạm về đất đai của ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, nên đề nghị ông Dũng phải chuyển 300 triệu đồng để Chi đưa cho lãnh đạo tòa soạn khỏi bị đăng bài. Tuy nhiên, ông Dũng cho biết chưa có tiền nên chưa đưa. Thấy vậy, Chi liên tục hối thúc ông Dũng đưa tiền nên ông Dũng báo công an, để giải quyết vụ việc. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc công an huy động lực lượng truy bắt Bùi Văn Phiên (38 tuổi), đối tượng cầm dao chém bố mẹ vợ, chị vợ và con trai, khiến mẹ vợ tử vong, những người khác trọng thương vì mâu thuẫn đất đai. Ngày 29/8, khi lực lượng chức năng đang tích cực truy tìm Phiên, thì nhận được thông tin từ người dân trình báo có một người giống Phiên xin thức ăn và bỏ đi ngay. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tiếp cận địa điểm nghi vấn thì người này đã 'biến mất'; chó nghiệp vụ cũng được huy động song chưa phát hiện được manh mối. (Xem chi tiết)

Đại diện Trại giam An Phước - Bộ Công an (đóng tại Bình Dương) cho biết, thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, trong dịp lễ 2/9, trại giam An Phước có 38 phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá, trong đó có 29 phạm nhân nam và 9 phạm nhân nữ. (Xem chi tiết)

Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đang tạm giữ nghi phạm dùng búa đập phá tủ kính tiệm vàng. Trước đó, nghi phạm đi xe máy, bịt mặt, mang theo búa chạy vào đập liên tiếp vào các tủ đựng vàng của tiệm vàng K.V. Nhiều khách hàng đang có mặt tại đây hoảng hốt bỏ chạy. Đến tối cùng ngày, đối tượng bị tạm giữ để điều tra. Thông tin ban đầu, nghi phạm là người địa phương, có biểu hiện sử dụng chất kích thích. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi các Văn phòng Công chứng trên toàn tỉnh, yêu cầu tạm dừng công chứng giao dịch mua bán, cho tặng sang nhượng đất đai cùng các tài sản khác của bà P.T.O (35 tuổi, cán bộ của Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh). Theo điều tra, bà O mượn 4,7 tỷ đồng của vợ chồng đồng nghiệp là H và T để đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên đến hạn, bà O không trả nợ mà đưa ra nhiều lý do để trốn tránh và tuyên bố bể nợ. (Xem chi tiết)