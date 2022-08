Bản tin Hình sự: Đi gom rác buổi sáng, hai người tá hỏa phát hiện thi thể nghi là trẻ sơ sinh

TPO - TIN NÓNG ngày 27/8: Bộ Công an truy tìm nữ streamer xúc phạm lãnh đạo cao cấp; Đâm chết cháu ruột vì không cho nghỉ nhậu; Vụ 2 bộ xương trong rừng Gia Lai: Truy vết chiếc xe máy gần hiện trường; Đi gom rác buổi sáng, hai người tá hỏa phát hiện thi thể nghi là trẻ sơ sinh...

Trao đổi với báo chí, ông Dương Quốc Lâm - Chủ tịch huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) cho biết, sáng 27/8, hai người thu gom rác phát hiện thi thể bé trai 6-7 tháng tuổi, hoặc có thể là bào thai 6 – 7 tháng tuổi trong túi nylon màu đen để trong thùng rác. Hiện, công an huyện Thanh Thủy vào cuộc khẩn trương xác minh, điều tra.

Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an đang phối hợp với các đơn vị chức năng truy tìm nữ streamer N.T.T.L (26 tuổi, quê Thái Bình) để điều tra về hành vi có lời nói xúc phạm một lãnh đạo cấp cao trên mạng xã hội. Liên quan đến sự việc này, cùng ngày, Sở TT&TT Hà Nội đã giao Thanh tra Sở vào cuộc xem xét, xử lý đối với nữ streamer (người phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội) có những phát ngôn xúc phạm lãnh đạo cấp cao, đang được lan truyền trên mạng xã hội. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Bắc Kạn vừa Quyết định khởi tố bị can đối với ông Ma Thế Quyên (SN 1973), Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo tài liệu điều tra, trong hai năm 2019 - 2020, Đoàn Thị Hoa (SN 1975), kế toán Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn đã lập khống 56 giấy ủy nhiệm chi, trình ông Quyên ký để rút số tiền tổng cộng hơn 410 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) đã tạm giữ Đặng Ngọc Hồ (SN 1971) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, Hồ cùng cháu ruột là anh Đ.M.C (SN 1990, trú thị trấn Chư Sê) ngồi ăn nhậu tại nhà của Hồ. Đến khoảng 23h cùng ngày, Hồ cảm thấy mệt, liền lên giường ngồi. Thấy vậy, anh C không cho Hồ đi nghỉ nên hai bên xô đẩy, giằng co nhau. Bực tức vì bị anh C chửi, Hồ đã lấy con dao nhọn ở đầu giường đâm 1 nhát vào vùng cổ khiến anh C chết tại chỗ. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể (nghi là 2 cha con) chỉ còn phần xương ở khu vực rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang, Gia Lai), ngày 26/8, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai phát hiện chiếc xe máy nhiều nghi vấn. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, chiếc xe máy không có biển số, là loại xe Wave, màu đen bạc. Xe được tìm thấy trong bụi rậm, cách vị trí 2 nạn nhân dựng lán trại hơn 3 cây số.Qua tra cứu số khung, số máy, lực lượng chức năng xác định chiếc xe trên có nguồn gốc đăng ký tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. (Xem chi tiết)

Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can về các tội: “Nhận hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Buôn lậu”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, xảy ra tại TPHCM và các tỉnh phía Nam, Cty TNHH Điện tử Thế Hải, Cty TNHH TMDV Đầu tư Indo Vina cùng một số đơn vị liên quan. Trong đó, ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Cty Nhà Thủ Đức bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Xem chi tiết)