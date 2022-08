Bản tin Hình sự: 4 nữ tiếp viên thoát y phục vụ khách trong quán karaoke

TPO - TIN NÓNG ngày 25/8: 4 nữ tiếp viên thoát y phục vụ khách trong quán karaoke; Vào viện thăm mẹ vợ, rồi bất ngờ rút súng tự sát; Điều tra vụ 'bố nuôi' lừa bán 4 con vào sòng bạc bên Campuchia; Một Việt kiều Mỹ tố bị người phụ nữ quen qua ứng dụng hẹn hò chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng; Bị đồn là 'dân hút chích', nam thanh niên phóng hoả đốt nhà thuốc;...

Khi vào phòng hát tại quán karaoke thuộc khu phố Hòa Thuận 2, thị trấn Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), công an phát hiện 4 tiếp viên nữ không mặc trang phục đang ca hát với khách. Công an huyện Cần Giuộc quyết định xử phạt 35 triệu đồng về hành vi bao che cho các hoạt động có tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, ngoài ra phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép thời hạn 21 tháng.

Sang nhà mẹ vợ ở thôn Thanh Nhân (xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) ngồi chơi. Thấy vợ là chị T. (37 tuổi) đang ở dưới bếp, L. bất ngờ lại gần, cầm chiếc kéo cạnh đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống, rồi tự đâm kéo vào người để tự sát. Cả hai sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng chị T. đã tử vong, còn L. qua cơn nguy kịch. Được biết, ít năm trước, do cuộc sống khó khăn, chị T. đi xuất khẩu lao động. Lúc trở về, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, chị T. về nhà mẹ đẻ sinh sống. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)

Bằng thủ đoạn tinh vi, Nguyễn Văn Anh (SN 1977, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã bán 4 người con nuôi sang Campuchia để làm việc tại các sòng bài. Theo điều tra, quản lý sòng bài thông báo đã phải mua các em mỗi người giá hàng nghìn USD. Nếu ai muốn về phải trả tiền chuộc. Biết bị lừa, cả 4 em thông qua mạng xã hội tìm cách liên lạc về gia đình nhờ người thân giải cứu. Công an TP Hải Phòng đang điều tra làm rõ hành vi “Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi” đối với Nguyễn Văn Anh. (Xem chi tiết)

Ông Đ.T.D. (SN 1968, Việt kiều Mỹ) và Trương Thị Cẩm Nhung (SN 1987, ngụ quận 8) có quen biết với nhau thông qua một trang mạng chuyên kết nối hẹn hò. Lấy lý do sắp tới sẽ đi du lịch đến Mỹ để cả hai có cơ hội gặp nhau trực tiếp, Nhung đã nhiều lần đề nghị ông D. chuyển tiền với tổng cộng 139.000 USD (tương đương hơn 3 tỉ đồng) rồi sau đó khóa máy, cắt liên lạc. Biết bị lừa, ông D. đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an TPHCM. Phòng CSHS Công an TPHCM đang thụ lý điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nhung. (Xem chi tiết)

Lê Văn Linh (26 tuổi, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) kết hôn với T. (20 tuổi, ngụ xã Kiến An, huyện Chợ Mới) và về sinh sống tại quê vợ. Trong khoảng thời gian này, Linh nghe nhiều người nói mình là dân hút chích ma túy nên rất bực tức. Nghĩ rằng, bà Trần Thị Cúc (41 tuổi, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) là người tung tin đồn nên Linh thù hận tìm đến nhà thuốc nam của bà Cúc tại xã Kiến An châm lửa đốt gây hư hại nhiều tài sản. Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Linh về hành vi “Hủy hoại tài sản”. (Xem chi tiết)

Được giao nhiệm vụ trực tiếp khảo sát, đề xuất lựa chọn đơn vị ký hợp đồng bốc xúc và vận chuyển đá sét từ mỏ về kho bãi của công ty xi măng Đồng Bành, dù biết báo giá của Công ty Linh Vũ phù hợp đơn giá nhưng lợi dụng chức trách, nhiệm vụ, Bế Xuân Khánh (SN 1978, trú tại Lạng Sơn) và Phạm Đức Hạnh (SN 1981, trú tại Ninh Bình) là Trưởng Phòng vật tư và Tổ trưởng Tổ nguyên, nhiên liệu thuộc Phòng Vật tư - Công ty xi măng Đồng Bành không báo cáo cho lãnh đạo, mà tự bàn bạc, "o ép" Công ty Linh Vũ ghi tăng đơn giá với mục đích thông qua công ty này rút tiền chênh lệch giá chia nhau khoảng 6,7 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố Khánh và Hạnh để điều tra về hành vi tham ô tài sản. (Xem chi tiết)

Anh N.S.H (trú TP Phủ Lý) vào Khoa Tim mạch - BV Đa khoa tỉnh Hà Nam thăm mẹ vợ là bà T.T.N. Trong quá trình nói chuyện với bà N., Anh H. bất ngờ rút súng tự bắn vào đầu mình, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 khẩu súng, 1 vỏ đạn và một số tang vật có liên quan. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Phủ Lý đang phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết).