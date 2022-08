Bản tin Hình sự: Cựu nhân viên ngân hàng lừa 82 tỷ đồng bằng chiêu dụ gửi tiền lãi suất cao

TPO - TIN NÓNG ngày 24/8: Lừa các cô gái bán hàng online giao hàng nơi vắng vẻ để hiếp dâm, cướp tài sản; Công an vào cuộc vụ cán bộ Quản lý thị trường bị tố đánh một phụ nữ nhập viện; Hé lộ chi tiết bất ngờ vụ phát hiện 2 bộ xương người trong rừng sâu; Cựu nhân viên ngân hàng lừa đảo 82 tỷ đồng bằng chiêu thức gửi tiền lãi suất cao...

Công an Quảng Ngãi vừa bắt tạm giam Nguyễn Thị Phương (36 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, Phương đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần vốn làm công trình xây dựng, đáo hạn ngân hàng… rồi nói với khách hàng rằng ngân hàng có hình thức gửi tiền online, lãi suất cao hơn để chiếm đoạt tiền của các bị hại. Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2020 đến tháng 4/2022, Phương đã chiếm đoạt của các bị hại số tiền gần 82 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ phát hiện 2 bộ xương người tại khu vực rừng sâu giáp ranh giữa xã Đak Rong (huyện Kbang, Gia Lai) với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum), lực lượng chức năng đã tìm thấy một số tư trang cá nhân, trong đó có cả hiện vật mang tính tâm linh của nạn nhân. Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định không có dấu hiệu ẩu đả, nhiều khả năng nạn nhân ăn phải gì đó dẫn đến ngộ độc. (Xem chi tiết)

Bà Q. (SN 1965, Thanh Trì, Hà Nội) nhận được cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an, thông báo bà Q có liên quan đến một vụ án và yêu cầu bà chuyển tiền vào tài khoản để phục vụ điều tra. Sau khi chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản của đối tượng, bà Q biết bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo. Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM đã bắt giữ Phan Tấn Đạt (Sóc Trăng) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản. Theo điều tra, Đạt tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook và Zalo với tên “Quỳnh Trang” và “Trang Nguyễn”, đồng thời giả giọng nữ để đặt hàng mua các loại mỹ phẩm của các shop online. Đạt hẹn các nạn nhân đến giao hàng vào buổi tối tại những địa điểm vắng người rồi dùng dao khống chế để hiếp dâm và cướp tài sản. Bước đầu, công an xác định Đạt đã gây ra liên tiếp 2 vụ hiếp dâm, cướp tài sản xảy ra tại địa bàn huyện Củ Chi. (Xem chi tiết)

Công an TP Thanh Hoá đã tiếp nhận đơn của người thân chị V (TP Thanh Hoá) tố cáo ông L.T.N, kiểm sát viên Đội QLTT số 1, Cục Quản lý thị trường Thanh Hoá đánh đập, gây thương tích với chị V, sau khi chị này hát đôi cùng một người bạn khác trong phòng karaoke có nhiều người. Liên quan đến vụ việc, Tổng cục trưởng Tổng Cục QLTT đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông N. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Tiền Giang đang trong giai đoạn điều tra về các gói thầu có liên quan đến Công ty Việt Á do CDC Tiền Giang thực hiện, chưa có kết luận điều tra. Khi có kết luận điều tra, Thanh tra tỉnh Tiền Giang sẽ tham mưu việc xử lý trách nhiệm của Sở Y tế theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)

Tại ngày thứ 8 làm việc, phiên xét xử vụ án “thâu tóm” hai lô đất vàng tại TP Thủ Dầu Một, tiếp tục phần tự bào chữa của bị cáo Nguyễn Thục Anh, con gái bị cáo Nguyễn Văn Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2) nói không muốn đào sâu sự việc, vì làm như vậy sẽ khiến cha đau lòng hoặc làm người khác tâm lý nặng thêm. Đồng thời, bị cáo mong được tòa xem xét lại hành vi của mình trong vụ án. (Xem chi tiết)