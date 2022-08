Bản tin Hình sự: Phát hiện bé 2 tuổi tử vong bất thường ở nhà ông ngoại

TPO - TIN NÓNG ngày 22/8: Bị cự tuyệt tình cảm, gã trai khống chế bạn gái rồi dùng dao tự chém vào đầu mình; Phát hiện bé 2 tuổi tử vong bất thường ở nhà ông ngoại; Một giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ở An Giang tự tử tại nhà riêng...

Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên (SN 1984) đến nhà cha ruột ở cùng thôn là ông Huỳnh Ngọc Diện (SN 1962), thì bất ngờ phát hiện cháu Nguyễn Thị Trúc Q (SN 2020, cháu ngoại ông Diện) nằm bất động trên nền nhà. Mặc dù được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong ngoại viện. Được biết, do bố mẹ bận mưu sinh ở xa nên cháu Q được gửi cho ông ngoại chăm sóc. Bước đầu, người thân của nạn nhân nghi ngờ cháu Q cầm thìa inox chọc vào nút bấm máy quạt rò rỉ mạch điện, nên dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức vẫn đang được công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) điều tra làm rõ.

Sau vụ việc 40 người trốn khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Di về Việt Nam, Cục Cảnh sát Hình sự khuyến cáo, người dân cần tỉnh táo trước những lời quảng cáo, dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” ở nước ngoài. Thứ nhất, người lao động phải biết được trình độ, năng lực của mình, với những kỹ năng, kinh nghiệm đó liệu có được trả mức lương như hứa hẹn hay không? Thứ 2, việc xuất cảnh từ Việt Nam sang nước khác không làm thủ tục, không có hộ chiếu mà đi theo một đường bất hợp pháp thì phải biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nên phải cảnh giác. Thứ 3, là bản thân người lao động lại đi tin vào người mình không hề quen biết trên mạng xã hội, không có gì đảm bảo thì rất dễ bị các đối tượng xấu lừa đảo. (Xem chi tiết)

Bộ Công an đã thu thập các tài liệu liên quan đến việc Sở Tài chính Gia Lai tính thiếu 9,1 tỷ đồng tiền chi phí tạo rừng tại dự án sân Golf Đak Đoa, do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư. Được biết, dự án này khởi công vào tháng 4/2021, với tổng kinh phí dự kiến 2.280 tỷ đồng. Đây là dự án mà UBKT Trung ương vào giám sát, nhận thấy: “Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo cấp trên không trung thực”. (Xem chi tiết)

Công an TP Cà Mau đã mời Võ Tấn Lợi (34 tuổi) đến làm việc để điều tra hành vi “Hủy hoại tài sản”. Theo điều tra, Lợi từng làm công nhân tại đầm tôm của ông Dương Quốc Cường, nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn với 2 công nhân khác nên nghỉ việc. Để ông Cường đuổi việc 2 công nhân mâu thuẫn với mình, Lợi mua 2 chai thuốc trừ sâu rồi ném vào đầm tôm của ông Cường, gây thiệt hại tài sản rất lớn. (Xem chi tiết)

Ngày 22/8, ngày làm việc thứ 8 của phiên xét xử vụ án “thâu tóm” hai lô đất vàng tại TP Thủ Dầu Một, tiếp tục với phần tự bào chữa của cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm. Tại đây, ông Liêm cho rằng, mức án 9-10 năm tù mà Viện kiểm sát đề nghị là quá nặng với ông. Do đó, bị cáo xin hình phạt nhẹ nhất để sớm được trở về với gia đình, xã hội. (Xem chi tiết)

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Bùi Huy Lực (SN 1997) về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Theo điều tra, do níu kéo tình cảm T.T.P.T (SN 2005) không được, nên Lực uống rượu, lấy dao đến nơi T làm việc. Tại đây, Lực dí dao vào cổ, khống chế, yêu cầu T nối lại tình cảm với mình, rồi nhốt nạn nhân vào phòng. Trong quá trình khống chế bạn gái, Lực còn dùng dao chém vỡ 2 bóng đèn, sau đó tự chém liên tiếp vào đầu mình. (Xem chi tiết)

TAND TPHCM vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Thị Nhung (SN 1963, cựu Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Phú Nhuận) 15 năm tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo cáo trạng, trong thời gian trước và sau khi đã nghỉ việc, bà Nhung dùng thủ đoạn gian dối, ‘nổ’ là người có khả năng mua hóa giá các căn nhà thuộc sở hữu của Nhà nước với giá rẻ và dọn các bãi rác ở các quận 2, 9 và 12, để nhận hơn 12 tỷ đồng của nhiều người. (Xem chi tiết)

Ông C.Đ.T – Giám đốc VPĐKĐĐ huyện ủy Châu Phú (An Giang) vừa được phát hiện uống thuốc sâu tự tử tại nhà riêng và được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện trong tình trạng hôn mê, tiên lượng diễn biến phức tạp. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định, có thể do ông T bị áp lực tâm lý trong vụ việc chiếm dụng tiền thu phí, lệ phí, dịch vụ hồ sơ lĩnh vực đất đai xảy ra tại đơn vị. (Xem chi tiết)