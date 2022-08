Bản tin Hình sự: Em trai chém anh ruột tử vong trong ngày giỗ mẹ

TPO - TIN NÓNG ngày 19/8: Em trai chém anh ruột tử vong trong ngày giỗ mẹ; Bắt một chuyên viên Văn phòng Chính phủ liên quan vụ 'chuyến bay giải cứu'; Tải ứng dụng giả mạo Bộ Công an, người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 2 tỷ đồng; Công an Lào Cai triệt phá ổ mại dâm 'di động';...

Ông Nguyễn Tiến Thân (1980), Chuyên viên Văn phòng Chính phủ bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt về tội “Nhận hối lộ”. Ông Thân là người thứ 17 bị khởi tố trong vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại các bộ: Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông Vận tải cùng Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra sai phạm liên quan các “chuyến bay giải cứu” công dân từ nước ngoài trong dịch Covid-19. (Xem chi tiết)

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TPHCM, Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam) khai nhận lý do xướng tên các cá nhân như ca sỹ Vy Oanh, danh hài Hoài Linh và nhà báo Hàn Ni... trong các buổi livestream trên mạng xã hội. Theo bà Hằng, những thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân là do bà tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc, đọc báo và nằm… mơ. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã đề nghị truy tố bà Hằng về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. (Xem chi tiết)

Trong ngày giỗ mẹ, đối tượng Nguyễn Đức Thành Luân (sinh năm 1980, trú ở khu phố Thanh Bình, phường Đồng Kỵ, TP Từ Sơn) đã dùng dao chém nhiều nhát vào anh N.X.M. (anh ruột Luân) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lãnh đạo UBND phường Đồng Kỵ cho biết, Luân là thợ đục có tay nghề giỏi. Tuy nhiên, 8 năm trước Luân đã từng chém tử vong bố đẻ. Cơ quan chức năng phát hiện Luân bị tâm thần và đưa đi chữa trị. Sau khi Luân khỏi bệnh, được cơ quan chức năng cho về nhà sinh sống. Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an thành phố Lào Cai vừa đấu tranh triệt phá thành công chuyên án mại dâm hoạt động theo phương thức “di động” với số lượng 20 gái bán dâm hoạt động đều đặn hằng ngày. Ổ mại dâm trên do Đặng Văn Quang (SN 1986, tạm trú tại 295 đường Lương Khánh Thiện, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai) cầm đầu, hoạt động rất kín kẽ và thường xuyên thay đổi địa điểm để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện. (Xem chi tiết)

Bằng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa Ban Quản lý chợ Mía (chợ đầu mối hoa quả), xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, Nguyễn Văn Nhận (SN 1980, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) đã chỉ đạo nhóm đối tượng đe dọa và ép các tiểu thương tại chợ phải nộp tiền thì mới được yên ổn làm ăn. Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Hiện Nhận đang bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan Công an quyết định truy nã và tổ chức lực lượng truy bắt. (Xem chi tiết)

Chị N.T.T (43 tuổi, trú xã Trung Hà) đang gội đầu cho khách tại cửa hàng ở xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), bất ngờ B.V.Th (trú xã Thủy Triều) tới dùng dao đâm khiến chị T bị thương nặng, gục dưới sàn nhà. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường. Còn Th sau khi gây án, đã tới trụ sở công an địa phương đầu thú. Bước đầu Th khai nhận khoảng 2 năm nay có mối quan tình cảm với nạn nhân rồi đến xã Kênh Giang thuê cửa hàng gội đầu, làm móng. Trong thời gian ở cùng nhau, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông. (Xem chi tiết)

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị P (SN 1980, trú tại Cầu Giấy) về việc nhận được một cuộc điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an. Đối tượng thông báo chị P có liên quan đến một vụ án điều tra và yêu cầu chị tải ứng dụng giả mạo “Bộ Công an” để phục vụ điều tra. Sau khi đăng nhập tài khoản chị P phát hiện tài khoản bị mất gần 2 tỷ đồng. Cơ quan Công an quận Cầu Giấy đang điều tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)