Bản tin Hình sự: Thiếu nữ vay tiền phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân, clip 'nóng'

TPO - TIN NÓNG ngày 17/8: Bé gái vay tiền phải thế chấp bằng ảnh khỏa thân, clip "nóng"; Cặp vợ chồng lừa đảo gần 50 tỷ để xây nhà, tiêu xài cá nhân; Ông lão 78 tuổi bị tuyên 20 năm tù vì xâm hại bé gái hàng xóm; Bắt đối tượng liên tục doạ giết mẹ và vợ, con;....

Vì cần tiền tiêu xài, thiếu nữ 14 tuổi (trú tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) đã nhắn tin, liên lạc với Bùi Thanh Nguyên (SN 2001, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) để vay tiền. Nguyên đồng ý và yêu cầu phải thế chấp bằng hình ảnh, clip khỏa thân để vay tổng cộng 45 triệu đồng. Những ngày đầu, cô gái đã trả gốc và lãi đầy đủ. Tuy nhiên, sau đó không còn khả năng trả nợ, Nguyên đã phát tán clip, hình ảnh “nóng” lên mạng xã hội và gửi cho nhiều người thân trong gia đình con nợ để uy hiếp. Lo sợ, mẹ cô gái đã đứng ra thỏa thuận trả nợ thay con. Trong lúc Nguyên đang nhận tiền thì bị các trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang. Cơ quan công an đã bắt tạm giam Nguyên để điều tra, làm rõ về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Lấy lý do vay tiền để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh bất động sản, nhiều người đã cho cặp vợ chồng Trương Quang Liêm (SN 1987) và Nguyễn Thị Quỳnh Nhi (SN 1993), ở phường 1, thị xã Quảng Trị vay hàng chục tỷ đồng. Phần lớn số tiền vay được, cặp vợ chồng này dành để trả nợ, xây nhà và chi tiêu cá nhân. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam vợ chồng Liêm – Nhi để điều tra tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". (Xem chi tiết)

Thấy trên tài khoản facebook đăng thông tin bán một chiếc xe gắn máy, anh T.V.T. (SN 1992, trú thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, Gia Lai) đã liên lạc, thống nhất với Nguyễn Tấn Sang (SN 1996, trú phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) mua giá 30 triệu đồng. Sang yêu cầu anh T. chuyển 30 triệu đồng để làm thủ tục sang tên, sau đó lấy lý do giao dịch bị lỗi để yêu cầu người mua phải chuyển tiếp 30 triệu đồng nữa rồi cắt mọi liên lạc. Công an huyện Đak Đoa đã bắt tạm giam Sang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Trong thời gian còn công tác, Lê Huỳnh Nhi, cán bộ kế toán Công an huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) đã giả mạo chữ ký của Trưởng công an huyện để rút tiền quỹ, chiếm đoạt hơn 905 triệu đồng. Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nhi để điều tra, làm rõ về tội “Giả mạo trong công tác”. Hiện tại, bị can Lê Huỳnh Nhi đã rời khỏi ngành công an. (Xem chi tiết)

Trong thời gian sinh sống cùng gia đình, Nguyễn Văn Cường (SN 1990, ở phường 9, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã liên tục cầm dao dọa giết vợ, con và mẹ đẻ nên họ phải xin sang nhà người thân ở nhờ. Công an TP. Tuy Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Cường để điều tra về tội “Đe dọa giết người”. (Xem chi tiết)

Thấy bé gái 8 tuổi sang nhà tìm cháu mình, Lê Văn Thông (78 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đã lợi dụng sự non nớt, thiếu hiểu biết của bé gái để giở trò đồi bại nhiều lần. TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Thông 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. (Xem chi tiết)

Anh Đ.V.Đ (33 tuổi, trú thôn 4, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên) vừa bị Công an tỉnh Quảng Ninh xử phạt hành chính vì bình luận sai về “Hòn non bộ lớn nhất Việt Nam” trên Facebook. Theo đó, anh Đ. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để bình luận một bài đăng trên trang Facebook "Người Quảng Ninh", liên quan hình ảnh dự án Ao Tiên - Cát Linh tại huyện Vân Đồn. Bình luận này có nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các cấp lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đang rà soát một loạt tài khoản bình luận nội dung không đúng sự thật liên quan đến sự việc trên. (Xem chi tiết)