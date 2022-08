Bản tin Hình sự: Nam thanh niên mất mạng vì mượn điếu cày của người đang dùng

TPO - TIN NÓNG ngày 15/8: Chi tiết lời khai của nghi phạm nhốt bé trai 3,5 tuổi vào tủ cấp đông; Phát hiện cô gái tử vong trong căn hộ chung cư; Nam thanh niên bị đối thủ dùng gậy bi-a chọc thủng mắt, tử vong; Nam thanh niên mất mạng vì mượn điếu cày của người đang dùng...

Xảy ra xô xát vì T.Đ.T (SN 1998) hỏi mượn điếu cày nhưng B.V.H (SN 1990) không cho do đang dùng, sau đó, H dùng điếu đập vào người anh T khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong sau đó. Công an huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) đã ra lệnh bắt khẩn cấp H để điều tra, làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc bé N.H.Đ (SN 2019) ở huyện Lý Nhân (Hà Nam) bị Nguyễn Trường Giang (SN 1997, hàng xóm) bạo hành, nhốt trong tủ cấp đông, Giang cho biết, do cháu Đ sang chơi và đặt nhiều câu hỏi dẫn đến Giang bực tức, liền lấy chiếc chày đập vào đầu cháu Đ, sau đó dùng dây dù siết cổ và dùng tay đập đầu cháu Đ xuống nền nhà làm cháu bất tỉnh. Do nghĩ cháu bé đã tử vong nên Giang đặt nạn nhân vào thùng catton và cho vào tủ bảo ôn của quán. (Xem chi tiết)

Công an quận Gò Vấp (TPHCM) đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ ẩu đả xảy ra trước quán Bar Club Dubai. Tại CQĐT, các đối tượng khai, trong lúc nhiều người đang tụ tập xung quanh để chờ giật đồ cúng cô hồn trước cửa quán bar, thì bất ngờ có 2 thanh niên (không rõ lai lịch) xông vào định giật lấy đồ cúng. Nhóm nhân viên ngăn cản không cho lấy do chưa cúng xong. Trong lúc ngăn cản, Đạt (nhân viên quán) và 2 thanh niên nói trên xảy ra cự cãi và dẫn đến đánh nhau. Sau đó, xuất hiện nhóm thanh niên cầm theo mã tấu và cây ba chĩa xông vào tấn công các nhân viên quán bar đang ngồi trước quán. (Xem chi tiết)

HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng vừa y án đối với Võ Tấn Thái, cựu giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh này trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự, ở núi Chín Khúc, vì cho rằng bị cáo đã được cấp dưới khuyến cáo nhưng vẫn tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh dẫn đến hàng loạt lãnh đạo, cán bộ lĩnh án trong vụ sai phạm tại núi Chín Khúc. Trước đó, tại phiên toà sơ thẩm tháng 4/2022, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt Thái 3 năm tù, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. (Xem chi tiết)

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang điều tra làm rõ vụ việc cô gái tên N.T.B (SN 1997) tử vong chưa rõ nguyên nhân trong căn hộ chung cư trên địa bàn. Thời điểm phát hiện sự việc có bạn trai của B là Nguyễn Hà Phúc (SN 1987). Được biết, Phúc và B đều đã lập gia đình nhưng có quan hệ tình cảm với nhau. Khi làm việc với cơ quan công an, Phúc không tỉnh táo, nghi vấn sử dụng ma tuý. Người này cũng có tiền sự về tội sử dụng trái phép chất ma tuý. (Xem chi tiết)

Xảy ra mâu thuẫn trong lúc chơi bi – a, anh Hà Văn S (SN 1982) bị Ngô Văn Năm (SN 1987) cầm gậy chọc thẳng vào mắt, khiến anh này ôm mặt gục xuống tại chỗ. Anh S sau đó được gia đình đưa ra Hà Nội cấp cứu điều trị nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân mù mắt, tổn thương não nghiêm trọng và tử vong sau đó. Cơ quan chức năng huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang điều tra, xử lý vụ việc. (Xem chi tiết)

Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hưng (30 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Trước đó, do không giữ khoảng cách an toàn, Hưng khi điều khiển xe tải đã tông vào hai ô tô và nhiều xe máy, làm hai người tử vong. (Xem chi tiết)

Xảy ra cự cãi trong lúc ăn hủ tiếu nên Mai Văn Sáng (35 tuổi) cầm búa chém nhiều nhát vào đầu bà bà N. N. L (48 tuổi) khi bà này đang đi bộ trên đường. Hậu quả, bà L nhập viện trong tình trạng ngưng tim 2 lần, vỡ xương sọ, xuất huyết não, tiên lượng xấu. Công an Tiền Giang đang điều tra, làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)