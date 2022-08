Bản tin Hình sự: Diễn biến mới nhất vụ thảm án trên phố Hàng Bài

TPO - TIN NÓNG ngày 12/8: Tử hình kẻ giết 3 người trong gia đình vợ cũ ở Phú Yên; Kết luận điều tra vụ tu sĩ sát hại một phụ nữ, phi tang xác xuống sông Thạch Hãn; Diễn biến mới nhất vụ thảm án trên phố Hàng Bài...

Liên quan đến vụ án mạng trên phố Hàng Bài vào trưa 11/8 khiến chị N.T.Q (SN 1982) tử vong tại chỗ, công an TP Hà Nội thông tin, nghi phạm Mai Xuân Thái (SN 1982) đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam và lấy lời khai đối tượng. Được biết, Thái đã có gia đình, đang kinh doanh trên đường Tam Trinh. Còn nạn nhân làm việc tại một ngân hàng và ly dị từ vài năm trước. Theo CQĐT, bước đầu nhận định nguyên nhân vụ việc do mâu thuẫn tình cảm. (Xem chi tiết)

HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án tử hình Đoàn Minh Hải (34 tuổi) về tội giết người. Theo cáo trạng, bực tức vì bị ngăn cản khi đến thăm con gái, Hải mang dao, búa đến sát hại gia đình vợ cũ – chị Nguyễn Thị Dương. Hậu quả, chị Dương cùng bố là ông Nguyễn Cu và mẹ là bà Lê Thị Liền tử vong. Sau khi gây án, Hải ẵm con gái về nhà cha mẹ ruột gửi, thay quần và quay lại hiện trường, với ý định sát hại anh Nguyễn Hiền – em trai chị Dương nhưng không thành. (Xem chi tiết)

Công an Nghệ An đã bắt thành công Lữ Văn Khánh (SN 2003) - nghi can trực tiếp gây ra vụ án mạng làm 2 người chết, 2 người bị thương vào rạng sáng 12/8, tại khu vực cầu treo bản Lâm Hội, xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai nhóm thanh niên xã Châu Nga và Châu Hội. (Xem chi tiết)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ Biện Văn Trường (35 tuổi), thu giữ 10kg ma tuý tổng hợp dạng đá. Làm việc tại CQĐT, Trường khai, nhận vận chuyển thuê số ma tuý này vào tỉnh Bình Dương cho một đối tượng khác, khi xong sẽ được trả 150 triệu đồng tiền công. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh Quảng Trị vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Võ Viết Đạt (SN 1980, tu sĩ tại một ngôi chùa ở xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong) và Đoàn Thanh Tuấn (SN 1971) về tội “Giết người”. Theo điều tra, do cảm thấy bức bối, khó chịu vì sự quan tâm thái quá của bà Lê Thị H (SN 1972), đồng thời do bà H nhiều lần phản ánh việc Đạt lấn chiếm đất Trường Tiểu học, thường xuyên tụ tập uống rượu bia, cho nhiều phụ nữ vào chùa, nên cùng Tuấn dụ bà H đến chùa, đánh đập liên tục khiến nạn nhân bất tỉnh. Sau đó, Đạt đẩy thi thể bà H xuống sông Thạch Hãn rồi về lại chùa. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh An Giang vừa bắt giữ Trần Thị Kim Ngọc (46 tuổi, đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Theo điều tra, cho rằng chị Lưu Thị Hồng Giang (44 tuổi) tranh giành khách mua bánh mì của mình, nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Lúc này, Ngọc chạy lại xe bánh mì của mình lấy con dao đâm vào tay Giang gây thương tích 16%. Sau đó, Ngọc bị khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích” và bị TAND TP Long Xuyên tuyên phạt 2 năm tù. Tuy nhiên, trong lúc được tại ngoại để chờ chấp hành án thì Ngọc bỏ trốn khỏi địa phương. (Xem chi tiết)