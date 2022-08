Bản tin Hình sự: Bé gái 14 tuổi đi theo thanh niên quen trên mạng khiến cảnh sát tìm xuyên đêm

TPO - TIN NÓNG ngày 10/8: Hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi không có khả năng tự vệ; Vợ chồng phó viện trưởng kiểm sát huyện bị tố chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng; Bé gái 14 tuổi đi theo thanh niên quen trên mạng khiến cảnh sát tìm xuyên đêm...

Công an TP HCM vừa bắt giữ Đinh Trọng Tiến (39 tuổi), để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, anh Lê Hoàng P (34 tuổi, Long An) vay Tiến 5 triệu đồng, Tiến đòi nợ nhưng anh này không trả nên cả hai nảy sinh mâu thuẫn. Tối 6/8, Tiến rủ Phúc đi nhậu, rồi khi đi qua khu dân cư Phú Xuân, Tiến bất ngờ rút dao tấn công khiến nạn nhân tử vong. (Xem chi tiết)

Công an Hà Nam đã bắt giữ đối tượng truy nã Trần Văn Tr (SN 2005), để điều tra về tội “Hiếp dâm”. Theo cáo trạng, Tr đã lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của chị G (SN 2005, người cùng thôn) rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tr đã bỏ trốn khỏi địa phương. (Xem chi tiết)

Tiếp nhận thông tin bé gái tên Đ.T.K.L (SN 2008, ở Xuân Trường), nghi bị một đối tượng lôi kéo, có dấu hiệu lừa bán ra nước ngoài, đang di chuyển bằng ô tô đi hướng vào các tỉnh phía Nam, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng CSGT xuyên đêm tìm kiếm. Đến 23h30, tổ công tác dừng xe khách, phát cháu L đi với nam thanh niên tên Nguyễn Hữu Ng (SN 2004, Đồng Tháp). Ng cho biết, quen biết L qua mạng xã hội, sau đó Ng tìm gặp L rồi bảo L đi theo vào TP HCM làm chung. (Xem chi tiết)

Bực tức vì giúp việc của nhà Trần Xuân Hải (29 tuổi) đăng chuyện mình nợ vợ Hải 900 nghìn đồng nhưng không trả lên Facebook, nên V.P.H.B (15 tuổi) rủ N.Q.V (17 tuổi) và N.Q.L (16 tuổi) đến nhà vợ của Hải để nói chuyện. Sau đó, B và V cãi vã với vợ Hải rồi ra về. Lập tức, giúp việc của nhà Hải gọi điện cho Hải về. Sau đó, Hải lái ô tô đuổi theo nhóm của B, rồi tông vào đuôi xe khiến V và B tử vong, còn L bị thương. Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố Hải về tội giết người. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội vừa tuyên Vàng A Thống (29 tuổi), Nguyễn Thị Lệ Thanh (34 tuổi), Vũ Thanh Tú (42 tuổi), Phùng Thị Thanh Thúy (42 tuổi) và Trần Thị Toàn (50 tuổi) cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Theo cáo trạng, các bị cáo bị buộc tội mua bán hàng chục kg ma túy. (Xem chi tiết)

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã nắm được thông tin vụ người dân tố cáo vợ chồng ông N.C.T (Phó viện trưởng VKSND huyện Krông Ana, nguyên Phó viện trưởng VKSND huyện Ea H'leo) và vợ tên N.T.T.K có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, vợ chồng ông T đã ly hôn, Viện KSND tỉnh sẽ chờ kết quả điều tra của cơ quan công an để xem xét, xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)

Công an tỉnh TT-Huế vừa khởi tố bị can thêm 13 đối tượng trong vụ án kê khống mộ giả để chiếm đoạt tiền nhà nước xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ (phường Hương Sơ, TP Huế). Được biết, đây là những đối tượng tiếp theo trong tổng số 71 bị can bị khởi tố trong vụ án vừa nêu. (Xem chi tiết)