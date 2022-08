Bản tin Hình sự: Cho rằng bị nhìn đểu, 2 nhóm hỗn chiến khiến 1 người chết

TPO - TIN NÓNG ngày 8/8: Một người tử vong sau hỗn chiến vì nhìn đểu; Tước danh hiệu Công an nhân dân cựu đại úy cướp tiệm vàng chợ Đông Ba; Lợi dụng cửa buồng giam không khóa, bị can trốn đi thăm vợ con; Những lần thác loạn tập thể và chiêu tống tiền Tổng Giám đốc công ty bất động sản của cô gái trẻ;...

Bộ Công an đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Văn Quốc trước thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra về hai tội danh “Cướp tài sản” và “Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Quốc là đối tượng dùng súng AK cướp hai tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba vào ngày 31/7 vừa qua. (Xem chi tiết)

Thấy cửa buồng giam không khóa, Nguyễn Song Vương (SN 1991, trú xã Tân Lập, huyện Krông Búk) mở cửa ra ngoài, trèo qua tường rào, bỏ trốn khỏi nhà tạm giam. Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Vương về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Năng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vương về tội “Trộm cắp tài sản”, xảy ra ngày 30/3 tại xã Ea Hồ, huyện này. (Xem chi tiết)

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh quyết định đình chỉ công tác đối với hai cán bộ thuộc Công an huyện Tiểu Cần do có dấu hiệu của tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ và tội ‘Tham ô tài sản’. Hai cán bộ gồm Trung tá Trương Văn Tùng – Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần và Thượng úy Võ Trung Hiếu (cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần). Trong đó, Thượng úy Võ Trung Hiếu được giao nhiệm vụ là kế toán của đơn vị, nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm dụng số tiền khoảng 1 tỷ đồng của đơn vị để sử dụng cho mục đích cá nhân. (Xem chi tiết)

Anh Phan Thanh Hà (31 tuổi) cùng nhóm bạn ăn uống tại quán Trần Điều (ở thôn Sáp Mai, xã Võng La, huyện Đông Anh) thì gặp nhóm của Lê Đăng Độ (25 tuổi) cũng ăn tại quán. Quá trình ăn uống, 2 nhóm mâu thuẫn. Độ cho rằng Hà nhìn đểu, nên 2 phe lời qua tiếng lại. Khi nhóm của anh Hà bắt đầu về, thì xô xát với Độ và 5 người khác trong nhóm. Trận ẩu đả đã khiến anh Hà trọng thương, tử vong tại bệnh viện, còn Độ phải nhập viện cấp cứu. Công an huyện Đông Anh đã vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường và truy xét những người liên quan.

Bị người dân phát hiện đang trộm xe máy tại khu dân cư IJC - Hòa Lợi (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), kẻ trộm và đồng phạm liền rút dao, xịt hơi cay chống trả để tẩu thoát. Vụ việc làm một người bị thương nhẹ ở mặt do bị hơi cay xịt trúng. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh gần đó ghi lại. Hiện Công an TP Thủ Dầu Một đang điều tra, truy xét vụ việc. (Xem chi tiết)

Bị tình nhân là anh P. N. A. (SN 1985, trú quận Hai Bà Trưng), Tổng Giám đốc một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản chặn liên lạc, Đoàn Phương Anh (SN 1988, trú tại quận Long Biên) bực tức, gửi hình ảnh 'nhạy cảm' cho nhiều người nhằm gây sức ép để tình nhân phải chuyển tiền bồi thường danh dự, nhân phẩm. Dự kiến ngày 10/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Phương Anh ra xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản". Viện kiểm sát cũng xác định, Phương Anh và anh A. còn quan hệ tình dục tập thể cùng nhiều người đàn ông. (Xem chi tiết)

Cùng dự tiệc tân gia, anh P.Đ.S. (SN 1981) là hàng xóm góp ý với Nguyễn Văn Quốc (SN 2004, trú xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) “uống ít rượu lại để chiều còn làm việc” thì hai bên xảy ra cãi vã. Quốc dùng dao bầu đâm tử vong hàng xóm. Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Quốc để điều tra về hành vi giết người. (Xem chi tiết)