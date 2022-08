Đình chỉ công tác hai cán bộ Công an Trà Vinh có dấu hiệu tham ô và lừa đảo

TPO - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định đình chỉ công tác đối với hai cán bộ thuộc Công an huyện Tiểu Cần do có dấu hiệu của tội ‘Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ và tội ‘Tham ô tài sản’.