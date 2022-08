Bản tin Hình sự: Tìm đối thủ hỗn chiến, hai thanh niên ngã xe máy tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 5/8: Mang phóng lợn đi tìm đối thủ hỗn chiến, hai thanh niên ngã xe máy tử vong; Tiết lộ số vàng bị cựu cán bộ trại giam nổ súng cướp ở Huế; Níu kéo tình cảm không thành, gã đàn ông truy sát người tình của vợ; Nam thanh niên giả danh công an vào tiệm cắt tóc hù dọa, cướp tài sản;...

Nguyễn Văn Hiếu (SN 2004, ở xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cùng 4 người đi chơi đã xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm 7 người của Đặng Huy Hoàng (SN 2005, ở xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu). Sau đó, nhóm của Hiếu rủ thêm 10 đối tượng đi 7 xe máy mang theo tuýp sắt, dao phóng lợn, vỏ chai bia đi tìm nhóm của Hoàng để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi, một xe mất lái tự đâm vào cửa nhà dân ven đường khiến Phạm Khắc Huấn (SN 2007, ở xã Đại Tập) và Phạm Năng Huy (SN 2006, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu) tử vong. Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội Gây rối trật tự công cộng và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế vừa phát thông báo tiếp tục đề nghị người dân tự giác giao nộp lại tài sản (vàng các loại) do đối tượng sử dụng súng thực hiện hành vi cướp tài sản tại hai tiệm vàng ở khu vực chợ Đông Ba, sau đó ném ra đường vào trưa 31/7. Theo cơ quan công an, đến nay đã có nhiều người dân tự nguyện giao nộp vàng, tuy nhiên số vàng bị thất thoát vẫn còn nhiều. Trước đó, qua khai báo của chủ tiệm vàng Thái Lợi, số vàng bị cướp chủ yếu là vàng 18K, có trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng... (Xem chi tiết)

Vương Đức Tân (SN 1987, trú huyện Chư Sê, Gia Lai) đã giả danh công an, đến các tiệm cắt tóc do chị em phụ nữ làm chủ để uy hiếp, dùng còng số 8 còng tay nạn nhân, buộc họ phải đưa tiền, tài sản. Với thủ đoạn trên, Tân đã cướp của 3 nạn nhân trên địa bàn xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, Đắk Nông), tổng cộng 1,4 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Tân để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản. (Xem chi tiết)

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép 34kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ này gồm Nguyễn Thị Bích Diễm (33 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang); Huỳnh Văn Tùng (22 tuổi, ngụ tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia); Mai Vinh Hậu (23 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Lê Đăng Huy (30 tuổi) và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (30 tuổi), cùng ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Theo đó, HĐXX đã quyết định tuyên án tử hình đối với các bị cáo: Diễm, Hậu, Tùng, Huy; bị cáo Thanh mức án chung thân, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. (Xem chi tiết)

Thấy 'tình địch' chở vợ con trên đường, Nguyễn Xuân Thành (SN 1982, trú tỉnh Tuyên Quang) điều khiển xe máy áp sát rồi dùng dao đâm túi bụi khiến đối phương tổn hại 38% sức khỏe. TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Thành 14 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Hồng T. (SN 1974, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). (Xem chi tiết)

Đỗ Đăng Hoạt (SN 2000, trú tại Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội) cầm đầu nhóm thanh niên, điều khiển xe máy đi qua cầu Thống Nhất thuộc địa phận thôn Trung, xã Thanh Xuân (huyện Sóc Sơn), phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy Honda Dream các đối tượng đã chặn xe, dùng kiếm đe doạ nạn nhân cướp 1 điện thoại iPhone XS Max và xe máy rồi bỏ trốn. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố Hoạt cùng 6 đối tượng về tội “Cướp tài sản". (Xem chi tiết)

Hồ sơ sai phạm hơn 6 tỷ đồng tại các dự án phần mềm của 4 Sở Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, cùng Sở Tài chính Gia Lai đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Đây là diễn biến tiếp theo sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai có chỉ đạo xử lý sai phạm các dự án phần mềm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu nếu có dấu hiệu tội phạm thì chuyển Cơ quan CSĐT Công an tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)