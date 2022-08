Bản tin Hình sự: Thiếu niên chém chết người vì nghĩ mình bị 'nhìn đểu'

TPO - TIN NÓNG ngày 4/8: Tạm giữ tài xế lái ô tô truy đuổi, tông 2 người tử vong tại Bình Định; Đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba khai động cơ gây án; Thiếu niên chém chết người vì nghĩ mình bị 'nhìn đểu'...

Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tạm giữ 4 đối tượng liên quan vụ ẩu đả khiến một người tử vong tại địa bàn. Theo điều tra ban đầu, đi ăn đêm về, Bùi Hồng C (17 tuổi) và Mai Lê X. D (16 tuổi) bắt gặp Nguyễn N.H. (15 tuổi) đang chở Hoàng T. T (16 tuổi). Hai bên sau đó nẹt pô, "nhìn đểu" nhau rồi xảy ra mâu thuẫn. Tiếp đó, H và T rượt nhóm của C rồi cầm dao đâm vào lưng C, đấm nhiều nhát vào người D. Hậu quả, C tử vong sau đó do vết đâm ở vùng lưng, ngay cột sống. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện Hoàng T dương tính với chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc Ngô Văn Quốc (SN 1984, cán bộ trại giam Bình Điền - thị xã Hương Trà) - đối tượng dùng súng AK cướp hai tiệm vàng tại khu vực chợ Đông Ba, TP Huế vào trưa 31/7, bước đầu, Quốc khai do bức xúc trong công việc nên đã sử dụng súng AK để cướp vàng. Theo quy trình tố tụng, sau khi vụ án được khởi tố, cơ quan điều tra tiếp tục giám định tâm thần đối với Quốc. (Xem chi tiết)

Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội “Trộm cắp tài sản”, xảy ra tại Công ty LG Display (trụ sở tại KCN Tràng Duệ, huyện An Dương) . Tại CQĐT, các đối tượng khai, từ tháng 3 đến tháng 6/2022 nhóm đã nhiều lần trộm cắp các khay nhựa, nhôm, sắt của công ty để bán cho Phạm Đức Thịnh qua đó thu lợi tổng giá trị hơn 500 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ việc ông Hoàng Văn Minh (38 tuổi, ở TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) điều khiển ô tô đâm tử vong nữ sinh Hồ Hoàng Anh (18 tuổi), luật sư cho rằng, sai sót trong việc xác định nồng độ cồn đối với vụ việc tai nạn giao thông nghiêm trọng là không thể chấp nhận được. Đặc biệt là xác định nồng độ cồn đối với nạn nhân đã chết, do đó, cơ quan chức năng cần xác minh, làm rõ sai sót này là có chủ đích hay không?Nếu có thì cần làm rõ ai là chủ mưu làm sai lệch hồ sơ vụ việc để xử theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)

Liên quan vụ việc ô tô tông 3 người thương vong ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định, công an tỉnh này đã tạm giữ hình sự đối với tài xế ô tô là T.X.H (SN 1993) để củng cố hồ sơ điều tra tội giết người. Theo điều tra, 3 thanh niên gồm V.P.H.B (SN 2007); N.Q.V (SN 2005) và N.Q.L (SN 2006) đến nhà vợ của H để giải quyết mâu thuẫn tiền bạc. Tại đây, 3 thanh niên trên xảy ra giằng co với H, sau đó bỏ chạy. Lúc này, H điều khiển ô tô 4 chỗ đuổi theo khoảng 80m rồi tông vào phía sau xe máy chở 3 người. Hậu quả, B và V tử vong. (Xem chi tiết)

Công an Nghệ An vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, do Nguyễn Mạnh Trường (SN 1993) và Phạm Hồng Sơn (SN 1992) cầm đầu. Bước đầu, CQĐT xác định, từ giữa tháng 6/2022 đến thời điểm bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch mua bán số lô, số đề là hơn 30 tỷ đồng. Riêng trong ngày 27/7/2022, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn 850 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) vừa khởi tố Vi Thị Chiên (SN 1969) và Lô Thị Thường (SN 1975) về tội “Mua bán người”. Theo điều tra, Thường nhờ Chiên tìm người, giới thiệu và giao cho Thường để đưa sang biên giới bán, nếu trót lọt, Thường sẽ chia hoa hồng cho Chiên. Sau đó, Chiên đã dụ dỗ, lừa gạt để mẹ con chị M.T.M (SN 1981) đi qua biên giới, sau đó bán chị M và con trai với giá 90 triệu đồng. (Xem chi tiết)

Công an TP Hà Nội đã truy nã Lê Sỹ Lĩnh (SN 1976) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, do không có nghề nghiệp ổn định lại cần tiền để chi tiêu cá nhân nên Lĩnh đã giới thiệu mình đang công tác tại Bộ Công an và có nhiều mối quan hệ có thể xin việc cho mọi người. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, đối tượng đã không xin được việc cho các trường hợp được giới thiệu. Bước đầu xác định, tổng số tiền đối tượng đã chiếm đoạt gần 3,5 tỷ đồng. (Xem chi tiết)