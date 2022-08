Bản tin Hình sự: Nam sinh 14 tuổi hiếp dâm rồi sát hại thiếu nữ cùng bản

TPO - TIN NÓNG ngày 3/8: Luật sư bị chém ở TP HCM đã tử vong; Con trai danh ca Chế Linh bị hành hung; Nam sinh 14 tuổi hiếp dâm rồi sát hại thiếu nữ cùng bản...

Công an Sơn La đang điều tra Thào A Lềnh (14 tuổi) về tội hiếp dâm, sát hại thiếu nữ 16 tuổi sống cùng bản Pắc Bẻ B, xã Suối Tọ. Được biết, sau khi gây án 2 ngày, Lềnh trộm một xe máy màu trắng của hàng xóm làm phương tiện bỏ trốn. Đến ngày 31/7, Lềnh bị bắt tại Tiểu khu 6, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.

Liên quan đến vụ việc Trịnh Văn Hoan (SN 1981, Tiền Giang) thuộc Đoàn Luật sư TPHCM) bị chém, được biết, sau 3 ngày điều trị, nạn nhân đã tử vong. Được biết, tối 31/7, luật sư Hoan được đưa vào Bệnh viện Quân dân y miền Đông (TP Thủ Đức) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, trên người có nhiều vết chém. Công an TP Thủ Đức đã xác định được nghi can gây án và đang khẩn trương tổ chức truy bắt. (Xem chi tiết)

Công an TPHCM đã tiếp nhận trình báo của người nhà ca sĩ Chế Phi (con trai danh ca Chế Linh), về việc nam ca sĩ này bị một nhóm người hành hung. Theo tin ban đầu, vào rạng sáng 3/8, Chế Phi (đang say) đi cùng một người bạn điều khiển xe máy vào nhà giữ xe chung cư Mỹ Đức, thì nảy sinh tranh cãi với một người. Sau đó, người này gọi điện thoại cho một số đối tượng ở gần đó tới đuổi đánh Chế Phi. Bị tấn công, nam ca sĩ đã nhặt một hòn đá để tự vệ và bỏ chạy về phía thang máy nhưng nhóm này vẫn đuổi theo tấn công. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ xô xát xảy ra tại thôn Muối, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam (Bắc Giang), mới đây công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.Trước đó, công an huyện Lục Nam đã khởi tố 10 người về tội Gây rối trật tự công cộng, trong đó có Đào Văn Thường (tức YouTuber Duy Thường, 28 tuổi, ở xã Phượng Sơn, huyện Lạng Giang). (Xem chi tiết)

Công an Nghệ An vừa hoàn tất hồ sơ khởi tố Lê Đình Ngọc (42 tuổi, trú tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương) về tội Giết người. Trước đó, do mâu thuẫn trong bữa cơm vì cho rằng mình bị xúc phạm, Ngọc đã dùng dao đâm trọng thương con gái là L.T.T.N (SN 2005), và bạn trai của con là H.Q.A. (SN 2003). Hậu quả, cả 2 nạn nhân đều tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Công an huyện An Dương (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ hình sự Lê Tường Anh (35 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi dùng kéo đâm anh rể là Phạm V.T (52 tuổi) tử vong. Được biết, do mâu thuẫn trong bữa cơm tối, nên ông T và Tường Anh xô xát, sau đó Tường Anh đã dùng kéo đâm trúng cổ khiến anh rể gục ngã và tử vong do mất máu cấp. (Xem chi tiết)

Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Văn Tiến (38 tuổi, Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Tiến và chị L.T.T (38 tuổi, Thanh Hóa) từng sống chung như vợ chồng, nhưng gần đây do mâu thuẫn nên chị T đưa con riêng đến thuê nhà nghỉ ở TP Thủ Đức. Sau đó, Tiến tìm đến nhà nghỉ gặp chị T để nói chuyện rồi phát sinh mâu thuẫn nên đã dùng tay bóp cổ chị này đến chết. (Xem chi tiết)