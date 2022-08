Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 2 thiếu nữ đang nhảy thoát y, khiêu dâm cho khách nam

TPO - TIN NÓNG ngày 2/8: Đâm em ruột tử vong vì tắt loa khi đang nghe nhạc; Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ cháy quán karaoke; Bắt quả tang 2 thiếu nữ đang nhảy thoát y, khiêu dâm cho khách nam...

Kiểm tra quán karaoke Thụy Dương (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa), do ông Trần Hồng Phong làm chủ, công an phát hiện 2 tiếp viên nữ tên N.T.M.T (SN 1998) và N.T.K.T (SN 1997) đang thoát y, nhảy múa khiêu dâm với 2 khách nam. Qua làm việc, 2 nữ tiếp viên khai nhận đã thoả thuận nhảy múa thoát y, khiêu dâm phục vụ khách vui chơi với giá 900.000 đồng mỗi người. Công an Đồng Nai đã lập hồ sơ, xử lý vụ việc.

Liên quan đến vụ cháy tại số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 3 cán bộ, chiến sĩ PCCC hy sinh, đến đầu giờ chiều 2/8, lực lượng chức năng vẫn phong toả hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Xem chi tiết)

Công an TP Đà Nẵng đã bắt Mai Nữ Lan Ngọc (41 tuổi) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Ngọc “nổ” quen biết với người làm ở Bộ Công an, có thể lo liệu pháp lý lô đất có giá trị cao, rộng hơn 3.900 m2 với giá 20 tỷ đồng. Đến ngày hẹn, Ngọc không thực hiện được như đã nói nên trả lại 10 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Ngọc nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả. (Xem chi tiết)

TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên xét xử sơ thẩm ông Trần Đức Trung (61 tuổi, cựu Chủ tịch HĐTV Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) cùng 4 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Được biết, trước phiên tòa, nhiều bị hại cho biết, họ bị các đối tượng lấy danh nghĩa nhiều vị tướng ra "làm màu" rồi lôi kéo đóng góp tiền với lãi suất cao. (Xem chi tiết)

Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) vừa khởi tố Lê Hoàng Vĩnh Thắng (SN 1986), nguyên là công chức địa chính của phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Theo điều tra, Thắng bị bà N.T.L (1968) tố cáo đòi phí “lót tay” 100 triệu đồng trong quá trình làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn thành đất ở và cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. (Xem chi tiết)

Công an TP Quy Nhơn vừa bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn Thanh Trực do Đoàn Thị Cơ làm chủ. Theo điều tra, Nguyễn Thị Sao Mai, Đặng Đường Thảo mở quán cà phê Anh Quân 1 và Anh Quân 2, tuyển gái bán dâm đến sinh sống, rồi điều đi bán dâm với giá 250 - 500 nghìn đồng/ 1 lần tại các khách sạn, Cơ biết chuyện nên thương lượng với Mai, Thảo là khi có khách mua dâm thì đưa đến khách sạn của mình và mỗi tháng Cơ sẽ trả cho hai đối tượng 1 triệu đồng.

Công an Hải Dương vừa tạm giữ Phan Văn Huân (SN 1985) để điều tra hành vi dùng dao đâm em ruột tử vong. Theo điều tra, đêm 30/7, anh Ph.V.H (SN 1987, em trai Huân) đi dự tiệc sinh nhật về thì thấy loa đài trong nhà mở to nên bảo Huân tắt để mình ngủ. Huân không làm theo nên cả hai mâu thuẫn và xô xát. Trong lúc bực tức, Huân cầm dao (loại gọt hoa quả) đâm nhiều nhát vào người em ruột khiến nạn nhân tử vong sau đó. (Xem chi tiết)

Công an Đồng Nai đã tạm giữ Lê Minh Phúc (41 tuổi) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Phúc đang tàng trữ 3 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá) và 1,8 triệu đồng tiền mặt. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phúc, công an phát hiện 4 khẩu súng dạng rulo cùng 7 viên đạn, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 cân tiểu ly. Bước đầu, Phúc khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở TP Biên Hòa để sử dụng dần. (Xem chi tiết)