Cán bộ điều tra bị tố chiếm đoạt vật chứng trong vụ án ma tuý

TPO - Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang xác minh làm rõ việc một đối tượng buôn bán ma tuý tố cáo, khi bị bắt đã đưa thẻ ATM cho một cán bộ điều tra thuộc Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Miền Nam nhờ rút 320 triệu đồng chuyển lại cho người thân của đối tượng, song vị này có dấu hiệu chiếm đoạt.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép 34kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam, ngày 4/8, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ này.

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Bích Diễm (33 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang); Huỳnh Văn Tùng (22 tuổi, ngụ tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia); Mai Vinh Hậu (23 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Lê Đăng Huy (30 tuổi) và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (30 tuổi), cùng ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, đều bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Theo cáo trạng, khoảng 2h30 phút ngày 14/6/2020, Tổ công tác Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp với Đồn Biên phòng Long Bình và Công an xã Quốc Thái tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 91C, khi đến khu vực ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện 6 người đi trên 2 xe môtô có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Khi đó, xe do Võ Văn Hải điều khiển chở Diễm chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, còn xe chở Lê Văn Cọp điều khiển chở Hậu và Tùng không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục chạy về hướng Châu Đốc và bị truy đuổi, yêu cầu dừng.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe của Diễm có 1 bọc nilon màu đen đựng 12 bọc nilon nguỵ trang dạng gói trà, bên trong chứa 11,97 kg ma túy. Xe của Hậu có để 6,98 kg các gói tương tự và hai bọc nilon chứa 4 kg ma túy, tương đương 10.000 viên. Cạnh đó, trong hành lí của Tùng còn giấu 10,98 kg ma túy, 1.500 USD và 500.000 Riel.

Diễm khai được đối tượng tên Nhàn (còn gọi Song Hok là người Campuchia, không rõ địa chỉ) thuê vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam, đem đến TP Hồ Chí Minh giao cho Thanh Thanh với giá 3.200 USD. Diễm kêu Hậu, Tùng vận chuyển tiếp và sẽ trả 200 USD/người. Trước đó, Diễm 3 lần trót lọt vận chuyển ma túy thuê cho Nhàn và nhận được là 40 triệu đồng và 500 USD.

Từ lời khai trên, lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh Thanh và Huy tại TP Hồ Chí Minh. Qua đó, thu giữ nhiều bọc nilon chứa tinh thể màu trắng có tổng khối lượng 821,94g và 114 viên ma túy.

Huy và Thanh Thanh khai quen Nhàn tại sòng bạc ở Campuchia. Sau đó, Thanh Thanh đặt mua 6kg ma túy của Nhàn qua ứng dụng Webchat với giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Kết thúc phiên toà, HĐXX đã quyết định tuyên án tử hình đối với các bị cáo: Diễm, Hậu, Tùng, Huy; bị cáo Thanh Thanh mức án chung thân, cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đáng chú ý, liên quan đến vụ án trên, sau khi bắt, Thanh Thanh bị áp giải đến trụ sở Công an phường 14 (quận 11, TP Hồ Chí Minh) để làm việc. Tại đây, bị cáo tiếp xúc với C.T. - Sĩ quan điều tra Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Miền Nam – Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng. Thời điểm này, Thanh Thanh có giao cho ông T. một thẻ ATM và cung cấp mật khẩu để nhờ rút số tiền 320 triệu đồng giao lại cho cha ruột của bị cáo nhưng T. không đưa vào vật chứng để thu giữ cùng vụ án.

Thấy số tiền trong tài khoản có biến động, Thanh Thanh đã tố giác T. có dấu hiệu chiếm đoạt. Hiện, vụ việc đang được Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 – Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xác minh, làm rõ.