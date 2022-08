Bản tin Hình sự: Người đàn ông bị đâm gục vì đi tìm nhân tình của vợ

TPO - TIN NÓNG ngày 6/8: Nguyên nhân bé gái bị bố lột đồ, trói tay treo lên trần nhà; Đóng giả nhà sư trốn truy nã; Chồng bị đâm gục vì đi tìm nhân tình của vợ...

Công an Tiền Giang đã tạm giữ Nguyễn Công Bình (39 tuổi), Phan Minh Tân (21 tuổi) và Nguyễn Quốc Tiến (21 tuổi) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Bình ngoại tình với vợ anh Đ.T.C (31 tuổi), khiến vợ chồng anh C xảy ra cự cãi. Sau đó, anh C cầm dao đi tìm Bình, Bình thấy vậy gọi Tân và Tiến ra giúp đỡ. Khi thấy anh C chém vào cửa, bảng hiệu cửa hàng của Bình, Tân cầm dao đâm liên tiếp vào người C, khiến nạn nhân gục ngã và tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ cướp 2 tiệm vàng ở chợ Bình Ba, công an tỉnh TT-Huế đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Quốc (SN 1984, ngụ tại thị xã Hương Thủy, TT-Huế; nguyên Đại úy công an công tác tại trại giam Bình Điền) với hai hành vi “Cướp tài sản” và “Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. (Xem chi tiết)

Bị bác sĩ can ngăn vì mẹ vừa cấp cứu xong, không thể tự đi vệ sinh, V.H.H. (29 tuổi) bỏ ra ngoài, rồi quay lại, trên tay quấn một lớp áo, bên trong cầm dụng cụ cắt móng tay (lưỡi nhọn phía trong) đến gặp bác sĩ với ý định hăm dọa và được mọi người can ngăn. Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) đã làm việc với H để làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Tòa án quân sự Quân khu 7 đã nhận được đơn kháng cáo của 8/14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "không tố giác tội phạm" liên quan nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát biển. Đây là vụ án được bóc tách từ vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam do ông trùm Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu. (Xem chi tiết)

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa di lý Trần Văn Biết (44 tuổi, Đắk Nông) từ Khánh Hòa về trụ sở để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo điều tra, sau khi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đắk Lắk, Biết đã đóng giả nhà sư đi bán hương ở nhiều tỉnh thành để che dấu thân phận đang bị truy nã. (Xem chi tiết)

Công an Bình Dương đã tạm giữ Phạm Vũ Quân (SN 1993, quê Bình Thuận), Bùi Ngọc Thành (SN 1973, TP HCM), Nguyễn Văn Điều (SN 1972, TP HCM) và Trần Văn Ngoan (SN 1990, Sóc Trăng), để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”. Trước đó, nhóm đối tượng đã trộm chiếc xe đầu kéo và rơ móc để bán kiếm tiền ăn nhậu nhưng khi chưa kịp tiêu thụ tài sản thì bị công an phát hiện bắt giữ. (Xem chi tiết)

Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), đang điều tra, làm việc với người liên quan trong vụ bé gái N.T.B.N (10 tuổi) không mặc quần áo, bị trói treo lên trần nhà mà mạng xã hội lan truyền trước đó. Theo điều tra, do bực tức việc bé N ngủ qua đêm tại nhà người thân mà không thông báo với gia đình, nên bố bé là Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi) đã bắt bé cởi hết quần áo, rồi dùng áo quấn quanh tay, buộc dây thừng treo lên trần nhà, dùng roi đánh vào mông con 3 - 4 cái. (Xem chi tiết)