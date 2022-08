Loạt cựu tướng, tá 'bảo kê' đường dây buôn lậu xăng dầu nộp đơn kháng cáo

TPO - Bị cáo Nguyễn Thế Anh cho rằng bản thân không phạm tội “Nhận hối lộ”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” nên kháng cáo, đề nghị Tòa án quân sự Trung ương đánh giá lại vụ án, xem xét các lời khai và các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa sơ thẩm. Cùng với đó, 7 bị cáo khác trong vụ án cũng gửi đơn kháng cáo tới toà án.

Đến nay Tòa án quân sự Quân khu 7 nhận được đơn kháng cáo của 8/14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu", "nhận hối lộ", "tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài" và "không tố giác tội phạm" liên quan nhiều cựu sĩ quan Cảnh sát biển. Đây là vụ án được bóc tách từ vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam do ông trùm Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu.

Theo đó, 8 bị cáo có đơn kháng cáo, gồm: Lê Văn Minh (SN 1965, cựu Thiếu tướng, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Nguyễn Thế Anh (SN 1973, cựu Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, cựu Phó chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia); Phạm Văn Trên (SN 1969, cựu Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Văn Hùng (SN 1972, cựu Thượng tá, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Thanh Lâm (SN 1972, cựu Trung tá, Hải đội trưởng Hải đội 2 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng); Phạm Hồ Hải (SN 1969, Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải Cần Thơ tại Duyên Hải, Trà Vinh); Lê Văn Phương (SN 1964, cựu Thượng tá, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Trà Vinh); Nguyễn Văn An (SN 1989, trú quận Tân Phú, TP. HCM, em họ ông Thế Anh).

Trong số 8 bị cáo nêu trên có Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Văn An kháng cáo kêu oan, cho rằng các bị cáo không phạm tội “Nhận hối lộ”, “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép”. Hai bị cáo kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm và đề nghị Tòa án quân sự Trung ương đánh giá lại vụ án, xem xét lại các lời khai và các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa sơ thẩm; 6 bị cáo còn lại đều xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

Trước đó, ngày 15/7, Tòa án quân sự Quân khu 7 tuyên án sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong vụ án; trong đó, tuyên phạt ông Lê Văn Minh 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; cùng tội danh, người đồng cấp với ông Minh là ông Lê Xuân Thanh (cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3) bị tuyên 12 năm tù.

Riêng ông Nguyễn Thế Anh bị tuyên án chung thân tội “Nhận hối lộ” và 2 năm tù “Tổ chức người đi nước ngoài trái phép”. Tổng hợp hình phạt của cả hai tội buộc Nguyễn Thế Anh chịu án chung thân.

11 bị cáo còn lại là các cựu sĩ quan Cảnh sát biển, Biên phòng, Cảnh sát giao thông và cá nhân thuộc các đơn vị dân sự bị tuyên mức án từ 6 tháng 21 ngày tù đến 16 năm về tội “ Nhận hối lộ”, “Không tố giác tội phạm”. Trong đó, vợ ông Nguyễn Văn Minh bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Ngoài hình phạt tù, các bị cáo còn bị cấm đảm nhiệm các chức vụ sau 5 năm chấp hành xong án phạt; buộc khắc phục toàn bộ số tiền đã nhận hối lộ.

Tại tòa sơ thẩm, đa phần các bị cáo đều thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Duy chỉ cựu Đại tá Nguyễn Thế Anh từ đầu phiên tòa đã phản bác cáo trạng buộc tội ông “Nhận hối lộ” và “Tổ chức người đi nước ngoài trái phép” của Viện kiểm sát quân sự Trung ương.

Bị cáo Nguyễn Thế Anh khẳng định chưa bao giờ gặp mặt và nhận tiền từ ông Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) thông qua người em họ Nguyễn Văn An. Trong khi đó, tại phiên tòa, ông Phan Thanh Hữu ít nhất hai lần khẳng định có gặp mặt ông Thế Anh để nhờ “giúp đỡ” trong việc buôn xăng lậu; còn bị cáo Nguyễn Văn An cho biết, nhiều lần đến nhận tiền từ Phan Thanh Hữu đem về nhà cất, khi Thế Anh đi công tác ở Hà Nội về sẽ mang đến bàn giao.

Ngoài ra, quá trình xét hỏi, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Văn An còn khai bị bức cung nhưng không thể đưa ra chứng cứ. Do đó, HĐXX kết luận không có cơ sở xem xét lại lời khai trên.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng đủ cơ sở xác định từ tháng 10/2019 – 1/2021, ông Nguyễn Thế Anh nhận hối lộ 560.000 USD và 6,2 tỷ đồng từ Phan Thanh Hữu thông qua Nguyễn Văn An. Khi ông Hữu bị bắt, Nguyễn Thế Anh tìm cách đưa Nguyễn Văn An sang Lào trốn. Do đó, Viện kiểm sát đã truy tố Nguyễn Thế Anh hai tội “Nhận hối lộ” và “Tổ chức người đi nước ngoài trái phép” là đúng.

Viện kiểm sát quân sự Trung ương cáo buộc, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, ông Phan Thanh Hữu (giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cùng đồng phạm buôn lậu gần 200 triệu lít xăng, trị giá khoảng 2.900 tỷ đồng.

Cơ quan truy tố cho rằng, ông Phùng Danh Thoại (cựu đại tá, Trưởng Phòng xăng dầu, Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) góp số vốn 5 tỷ đồng để cùng nhóm của Hữu buôn lậu xăng từ nước ngoài đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Tính đến thời điểm bị phát hiện, ông Thoại cùng với nhóm của Hữu buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON 95-III, với tổng trị giá gần 2.800 tỷ đồng, trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít. Hữu được hưởng lợi 105 tỷ đồng, ông Thoại hơn 22 tỷ đồng…

Ngoài ra, để thực hiện việc buôn lậu xăng với số lượng lớn, trong thời gian dài mà không bị kiểm tra bắt giữ, Hữu và đồng bọn thống nhất chi hối lộ cho nhiều cá nhân thuộc lực lượng Cảnh sát biển (trong đó có hai cựu Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3, 4); Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát giao thông…các tỉnh phía nam.