Bản tin Hình sự: Bắt quả tang 4 cô gái đang bán dâm, kích dục cho khách

TPO - TIN NÓNG ngày 11/8: Bắt quả tang 4 cô gái đang bán dâm, kích dục cho khách trong quán massage; Tạm giam thiếu tá lái ô tô tông nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận tử vong; Danh tính đối tượng sát hại người phụ nữ trên phố ở Hà Nội; Nam công nhân rủ bạn đến phòng trọ chơi rồi ra tay sát hại;...

Cơ quan Điều tra Hình sự khu vực 3 về việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với thiếu tá Hoàng Văn Minh (36 tuổi, trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ". Thiếu tá Hoàng Văn Minh là người lái ô tô gây tai nạn giao thông nữ sinh làm nữ sinh Hồ Hoàng Anh (SN 2004, lớp 12, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) tử vong. (Xem chi tiết)

Chị N.T.Q. (SN 1982, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) đi xe máy đến trước số nhà 17 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) thì bị M.X.T (SN 1982, trú tại quận Hai Bà Trưng) đi đến dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, T. dùng chính con dao này tự đâm vào người gây thương tích, được đưa vào viện cấp cứu ngay sau đó. Công an quận Hoàn Kiếm đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, bước đầu nghi vấn vụ án xuất phát do mâu thuẫn tình cảm. (Xem chi tiết)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Hữu Thái - Tổng giám đốc Công ty CP thương mại dịch vụ địa ốc Thăng Long Real có địa chỉ tại KDC Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. Thái bị người dân tố cáo vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng. Hành vi lừa đảo của Thái thực hiện thông qua việc góp vốn đầu tư kinh doanh bất động sản và chuyển nhượng bất động sản tại thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng. (Xem chi tiết)

Không có công ăn việc làm, bỏ nhà đi lang thang nên Lê Đức Quyền (SN 2006, quê Quảng Ninh), Lương Tiến Hòa (SN 2007, quê Hà Giang), Bùi Văn Nam (SN 2004, quê Hòa Bình), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, quê Vĩnh Phúc) và Hà Tiến Hùng (SN 2006, quê Phú Thọ) tạm trú ở Hà Nội đã rủ nhau đi cướp. Các đối tượng lấy lý do bị nhìn đểu rồi dùng dao đâm nạn nhân nhằm cướp tài sản có giá trị để bán lấy tiền tiêu xài. Công an quận Hà Đông đã bắt giữ 5 đối tượng trên để điều tra về hành vi cướp tài sản. (Xem chi tiết)

Tiến hành kiểm tra nhà nghỉ, kiêm quán massage Đại Hùng 2 (ở đường 30/4, phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) do Nguyễn Văn Dũng (SN 1988) làm quản lý, tổ công tác đã bắt quả tang 4 cô gái đang có hành vi bán dâm, kích dục cho khách. Bước đầu, Dũng khai nhận, mỗi khách đến massage Dũng thu 350.000 đồng. Riêng khách mua dâm phải trả cho các cô gái 600.000 đồng. Trong đó, gái bán dâm phải đưa lại cho Dũng 100.000 đồng. Công an TP Buôn Ma Thuột đang tạm giữ hình sự Dũng để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.

Lợi dụng hình thức tạm nhập - tái xuất xe ô tô tải giữa nước Việt Nam và Lào để đưa xe ô tô tải đã qua sử dụng qua các cửa khẩu vào lãnh thổ Việt Nam nhưng Tạ Ngọc Ánh (SN 1989, trú Yên Lạc, Vĩnh Phúc) và Hoàng Quốc Hợp (SN 1985, trú ở Diễn Châu, Nghệ An) không thực hiện việc tái xuất theo quy định mà bán lại kiếm lời. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 2 đối tượng về hành vi “Buôn lậu”. (Xem chi tiết)

Trần Anh Tài (SN 2002, quê Vĩnh Long) rủ bạn là Nguyễn Văn Của (SN 2001, quê An Giang) đến phòng trọ của mình tại phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương để chơi game, rồi dùng dao đâm nạn nhân với ý định giết người lấy tài sản là chiếc xe máy rồi bỏ trốn. Nạn nhân sau đó được phát hiện, đưa đi cấp cứu và điều trị đã thoát chết với tỷ lệ thương tích 55%. TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên án sơ thẩm 12 năm tù đối với Tài về tội “Giết người”, 4 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 16 năm tù giam. (Xem chi tiết)