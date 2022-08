Bản tin Hình sự: Chàng trai bị nữ nhân viên massage bán ra nước ngoài sau cuộc nhậu

TPO - TIN NÓNG ngày 13/8: Nghi phạm cướp tiệm vàng ở Quảng Nam tìm đến nhà trưởng công an huyện đầu thú; Bắt tạm giam công nhân cho hàng chục đồng nghiệp vay lãi suất ‘cắt cổ’; Nhờ con gái vay tiền trả nợ không được, người cha phóng hoả đốt nhà; Chàng trai 27 tuổi bị nữ nhân viên massage bán ra nước ngoài sau cuộc nhậu...

Sau khi ăn nhậu cùng người phụ nữ tên Linh làm nhân viên dịch vụ massage, mà mình quen qua mạng xã hội, anh N.V.P (SN 1995) bị nhóm của Linh trói tay, khống chế, chở qua biên giới Campuchia, rồi bán anh cho một cơ sở do người Trung Quốc làm chủ. Tại đây, anh P bị ép thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng, thông qua việc thiết lập nhiều tài khoản facebook ảo để kết bạn, nhắn tin kêu gọi, dụ dỗ, lừa gạt người Việt Nam nạp tiền vào các ứng dụng, trang mạng đánh bạc trực tuyến. Công an tỉnh Quảng Bình đang điều tra vụ việc.

Trong phiên xử ngày 13/8, đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Phùng Anh Lê (cựu đại tá, cựu Trưởng Công an quận Tây Hồ, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội) mức án 9 - 10 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Theo đánh giá của cơ quan truy tố, việc ông Phùng Anh Lê làm với động cơ vụ lợi đã xâm phạm đến tính vô tư, chính trực, đúng đắn trong hoạt động tư pháp. (Xem chi tiết)

Do có mâu thuẫn với chủ tiệm vàng K.N (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, Quảng Nam) nên Nguyễn Minh Tú (32 tuổi) dùng cuốc xông vào tiệm vàng K.N, đập bể tủ kính, lấy đi nhiều nhẫn, dây chuyền vàng tây rồi bỏ chạy. Khi được công an gọi điện động viên ra đầu thú, Tú đã đến nhà của thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an huyện Nam Giang ở TP Đà Nẵng để đầu thú. (Xem chi tiết)

Công an huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) vừa khởi tố, bắt tạm giam Võ Trọng Tiến (SN 1982) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo điều tra, Tiến làm công nhân tại một công ty may mặc tại khu công nghiệp Phong Điền, biết nhiều đồng nghiệp cần vay vốn nhanh, nên đối tượng chủ động đứng ra tổ chức cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Trong đó, có nhiều người vay với mức lãi suất 121,67%/năm. (Xem chi tiết)

Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã đề nghị công an vào cuộc điều tra vụ việc ông Phạm Đặng Quang (cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk G’long) có vi phạm khi ký cấp GCNQSDĐ với tổng diện tích hơn 1.305m2 đất quy hoạch 3 loại rừng cho 2 hộ dân K’Têu và Thào Seo Pao (cùng trú xã Đắk Som). Tuy nhiên, chỉ 8 ngày sau đó, 2 thửa đất này được sang tên cho vợ ông Quang để xây dựng cây xăng. (Xem chi tiết)

Công an huyện Chợ Mới ( An Giang) đã khởi tố và bắt tạm giam Lương Bá Tuấn (42 tuổi) về hành vi “Hủy hoại tài sản”. Theo điều tra, sau khi đi uống rượu về, Tuấn và con gái ruột là Lương Thị Thanh Nhung (19 tuổi) xảy ra mâu thuẫn do Nhung không chịu vay tiền cho Tuấn trả nợ. Bực tức, ông Tuấn vào nhà lấy chai xăng đã mua trước đó, đến giường ngủ của con gái tưới xăng, châm lửa đốt và bỏ đi. (Xem chi tiết)

Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ ô tô Honda lao vào cây xăng 111 đường Láng, phường Thịnh Quang, tông một loạt xe máy, làm nhiều người bị thương. Tiến hành điều tra, Công an TP Hà Nội cho biết, tài xế Ngô Công Hán (SN 1987) - người gây tai nạn trước đó đã đi sinh nhật và uống rượu. (Xem chi tiết)