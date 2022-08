Nhờ con gái vay tiền trả nợ không được, người cha phóng hoả đốt nhà

TPO - Tức giận việc con gái không vay tiền cho mình trả nợ, Tuấn đã tưới xăng vào giường ngủ của con rồi châm lửa đốt.

Ngày 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Bá Tuấn (42 tuổi, ngụ xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 27/7, sau khi đi uống rượu về đến nhà, ông Tuấn và con gái ruột là Lương Thị Thanh Nhung (19 tuổi) xảy ra mâu thuẫn do Nhung không chịu vay tiền cho ông Tuấn trả nợ.

Bực tức, ông Tuấn vào nhà lấy chai xăng khoảng 250ml đã mua trước đó, rồi đến giường ngủ của con gái tưới xăng, châm lửa đốt và bỏ đi.

Thấy nhà cháy, Nhung đã đưa bà Trần Thị Ngọc (là mẹ ruột Tuấn) cùng chạy ra khỏi nhà; đồng thời, tri hô cho mọi người xung quanh giúp dập lửa.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và các đơn vị chức năng lập tức đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi căn nhà của Tuấn, cùng nhiều tài sản có giá trị. Sau đó, đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.